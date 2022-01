Christian Rauth papa de 5 enfants : la mort de son fils Antonin à 33 ans, un drame terrible

Dans la série Père et Maire, il jouait le grand dirigeant municipal de Ville-Grand. Dans la vraie vie, c'était plutôt le rôle de père qui lui correspondrait. Et pour cause, Christian Rauth a eu, en tout et pour tout, cinq enfants. Il est le papa de l'actrice Julie-Anne Roth - Normandie nue, Meurtres à Figeac... -, mais aussi de la chanteuse Héloïse Rauth, de Thomas et Justine Roth ainsi que d'Antonin. Hélas, ce dernier est décédé durant l'année 2008, semant une tristesse inouïe au sein de sa famille.

Antonin Rauth était dessinateur en mosaïques et passionné de musique. Il avait fait l'école d'architecture de Paris et aimait jouer de la batterie, de la guitare et du saxophone sur son temps libre. Malheureusement, à peine âgé de 33 ans, le jeune artiste a succombé à une pancréatite aigüe. Il a poussé son dernier souffle le 5 mars 2008 à l'hôpital Saint-Louis, situé dans le dixième arrondissement de notre capitale, et a été célébré une ultime fois lors des obsèques organisées à Villeneuve-sur-Bellot, en région Île-de-France.

Avalanche de drames

Papa de cinq enfants, Christian Rauth a toujours été très discret à propos de sa vie sentimentale. On sait seulement qu'il a été en couple avec sa partenaire de la série Père et Maire, Cécile Auclert. Mais ce n'est pas avec sa consoeur qu'il a eu ses filles et ses fils. La maman d'Antonin s'appelait Marie-Line. A bien des niveaux, la perte d'un membre du clan a été une horreur pour le comédien, et parrain du Secours populaire français, qui a aujourd'hui 71 ans. D'autant qu'il se remettait à peine de la disparition de son ami Daniel Rialet - le père, et non le maire -, mort d'une crise cardiaque le 11 avril 2006 à l'âge de 46 ans.

"C'est une grande douleur de l'avoir perdu il y a quatre ans, avouait Christian Rauth à propos de cette tragédie à Ciné-Télé-Revue. J'ai eu beaucoup de mal à continuer après la mort de Daniel Rialet. On a quand même fait huit films de plus, mais c'était difficile pour moi de jouer sans lui..."

Retrouvez Christian Rauth dans Les Pennac : Un air de famille, le 18 janvier 2022 sur France 3.