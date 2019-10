Christina Hendricks et Geoffrey Arend divorcent après 12 ans d'amour

On dit souvent que l'amour dure trois ans, celui-ci aura eu droit à une durée de vie un peu plus longue. Mariée depuis une décennie à Geoffrey Arend, Christina Hendricks a annoncé sur son compte Instagram qu'elle avait déposé son alliance sur la table basse pour toujours. "Il y a douze ans, nous sommes tombés amoureux et sommes devenus partenaires, explique la comédienne de 44 ans. Nous avons joint nos deux incroyables familles, avons beaucoup ri, nous nous sommes fait des amis merveilleux et nous avons rencontré de jolies opportunités. Aujourd'hui, nous avons décidé de poursuivre nos chemins séparément." Un véritable coup de théâtre pour le couple d'acteurs qui, en 2011, jouaient ensemble dans un épisode de Body of Proof.

C'est grâce à la série Mad Men que Christina Hendricks a rencontré celui qui fut l'homme de sa vie. En incarnant Joan Holloway, la belle Américaine a donné la réplique à Vincent Kartheiser – Pete Campbell – qui était justement ami avec Geoffrey Arend. Les amoureux se sont unis deux ans après leur premier rendez-vous, en 2009 à New York. "Nous serons pour toujours reconnaissants de cet amour que nous avons partagé et continuerons de travailler ensemble pour éduquer nos deux chiens, poursuit-elle sur les réseaux sociaux. Nous allons prendre notre temps pour nous redécouvrir dans cette nouvelle vie et vous remercions pour votre patience, votre soutien, en nous laissant l'espace nécessaire pour cela."