Christine Kelly maman : elle dévoile une très rare photo de sa fille Léa

Avant de nager en plein bonheur, Christine Kelly a traversé une période compliquée. Et pour cause, dans le passé, elle a été enceinte de jumelles. Malheureusement, à six mois de grossesse, elle a vécu un drame, celui de les perdre in utero. Une tragédie que son mariage n'a finalement pas surmontée. "Cette perte a été la cause de notre rupture avec Pierre, après dix ans de mariage, raconte-t-elle. Il y avait ces bébés fantômes dans notre couple. Je ne me voyais pas ensuite porter un enfant dans mon ventre. Mais on s'est séparés en bons termes.", avait-elle confié à Ici Paris en 2015.

Après avoir mis "dix ans" à se remettre de cet épisode douloureux, Christine Kelly a révélé avoir le désir d'adopter. En 2014, elle s'est alors envolée pour la Polynésie et quelques mois plus tard, elle s'affichait radieuse avec son bébé dans les bras. "Avoir une fille est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'aime éduquer, partager, transmettre, remplir un vase vide avec de la force, avec des valeurs telles que le travail, la spiritualité, le respect, dans ce monde si ébranlé. Je transmets à ma fille Léa mes forces comme mes faiblesses. Ma fille me donne une raison de vivre et je me sens utile", s'est-elle réjouie auprès de Gala en octobre 2020.