Christophe Beaugrand victime d'insultes "homophobes et scato" : le harceleur démasqué, il balance !

Une affaire prise très au sérieux par les enquêteurs. "J'étais hier à la PJ pour être interrogé et finaliser ma plainte. J'ai été très bien reçu, déclare-t-il. Faites comme moi, ne vous laissez pas faire ! Non les réseaux ne sont pas une zone d'impunité où l'on peut agresser les gens à loisirs. C'est fini maintenant !" Plus encore, ce père de famille, également très heureux avec sa chienne Madame et le beau Roméo récemment adopté, tient à remercier la députée Laetitia Avia "qui se bat sur ce dossier de la haine en ligne depuis des mois". "Les choses avancent , les plaintes sont prises en compte et les plateformes commencent à réagir pour modérer plus sévèrement. C'est tous ensemble qu'on lutte contre le harcèlement. C'est très important de ne pas se laisser faire", conclut Christophe Beaugrand.

En commentaires, plusieurs personnalités lui apportent du soutien. Parmi elles, la danseuse de Danse avec les stars Inès Vandamme, la chanteuse Eve Angeli, la comédienne Frédérique Bel, la candidate de Koh-Lanta, Les 4 Terres Estelle ou encore Hagda Prata, star de télé-réalité. Le message de Christophe Beaugrand est fort, d'autant plus en ces temps où le harcèlement en ligne peut mener à un drame. Rappelons en effet que l'influenceuse Mava Chou s'est suicidée après avoir été la cible de nombreuses attaques sur la Toile.