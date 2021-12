Mort de Mava Chou à 32 ans : la youtubeuse avait porté plainte contre son ex le jour de son décès

La nouvelle est tombée il y a quelques heures. Le 22 décembre 2021, la famille de l'influenceuse Mava Chou a annoncé sa mort. La jeune femme n'était âgée que de 32 ans, et les circonstances de cette disparition restent bien mystérieuses. Les membres de son clan, qui n'avaient pas apporté plus de précisions, avaient même demandé à ce que personne "ne cherche à en savoir plus". "Cela ne regarde que ses proches, expliquait-on sur sa page Facebook. Ayez simplement une pensée pour elle et surtout pour ses enfants."

Apparue dans l'émission On a échangé nos mamans en 2018, Mava Chou - de son vrai nom Maëva Frossard - avait été victime d'une violente campagne de cyberharcèlement après avoir décidé de se séparer de son ancien conjoint. Maman de quatre enfants, la jeune femme avait déposé plainte juste avant son décès contre son ex-mari et contre X pour harcèlement moral, comme le révèle l'AFP qui a reçu confirmation de l'avocat de la victime.

Cela s'apparente à un homicide des temps modernes

"Une plainte a été déposée au nom de Maëva Frossard et de son nouveau conjoint pour harcèlement moral et provocation au suicide contre son ex-mari et contre X, révèle Me Stéphane Giuranna, avocat à Epinal. Malheureusement la plainte est partie le jour de son décès. Aujourd'hui, pour moi, cela s'apparente à un homicide des temps modernes. Vous pouvez tuer quelqu'un avec quelques paroles, des fausses informations et du harcèlement. Il faut absolument que les pouvoirs publics réagissent, durcissent les législations, donnent les moyens aux services d'enquêteurs d'identifier les harceleurs qui sont des lâches, écrivent derrière leur écran et se sentent tout puissants, il faut que la peur change de camp."

Mava Chou avait déjà déposé cinq plaintes directement au commissariat, depuis mai 2020, en raison des attaques la visant sur internet... sans résultat. Dans sa dernière vidéo YouTube, mise en ligne le 15 décembre dernier, elle justifiait l'irrégularité de ses publications en expliquant qu'elle n'était "pas en grande forme" depuis deux ans...