Mava Chou : Mort de la youtubeuse à 27 ans

Grâce aux réseaux sociaux, les influenceurs communiquent directement avec leurs fans. Ceux de Mava Chou ont appris une terrible nouvelle. La jeune maman youtubeuse est morte, quelques jours avant Noël.

Le décès de Mava Chou a été annoncé sur Facebook, dans une publication écrite par sa meilleure amie. La jeune femme, qui a participé à l'émission On a échangé nos mamans en 2018, est morte mercredi 22 décembre 2021, à l'âge de 27 ans. "Je suis au regret de vous annoncer le décès de Maëva, survenu hier en fin de journée. Je vous demande de respecter sa famille en ne cherchant pas à en savoir plus. Cela ne regarde que ses proches, a expliqué l'amie endeuillée. Ayez simplement une pensée pour elle et surtout pour ses enfants. Maëva, tu vas me manquer. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Tu fais partie de moi à jamais. Adieu ma chérie. Tu es en paix maintenant." La cause de sa mort n'a pas été précisée.

Mava Chou était très active sur Instagram et YouTube. Sa dernière publication, remontant au week-end dernier, la montrait souriante sur une piste de ski de la station La Plagne Paradiski, en Savoie.

Dans sa dernière vidéo YouTube mise en ligne le 15 décembre, Mava Chou répondait aux questions des internautes, dont une insistante sur ses absences de publication parfois longues. "C'est pas la grande forme depuis environ deux ans. Avec des hauts et des bas (...) J'ai besoin de me replier sur moi-même pour pouvoir me recentrer sur moi et pouvoir me remonter. J'ai beaucoup de soucis personnels, physiquement c'est pas non plus la grande forme, je préfère ne pas filmer ou ne pas intervenir sur les réseaux sociaux tant que ça ne va pas un peu mieux", confiait-elle à ses plus de 145 000 abonnés.