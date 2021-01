Christophe Beaugrand heureux de présenter Roméo "nouveau membre de la famille !"

Madame a désormais "un petit frère". Christophe Beaugrand n'a pas caché sa joie d'officiellement présenter à ses milliers de followers l'arrivée inattendue d'un certain Roméo dans sa vie. Mais point question d'une nouvelle paternité surprise puisqu'il s'agit d'un adorable petit chien.

"Je vous présente le petit #Romeo nouveau membre de la famille ! Le petit chien de maman Beaugrand elle est heu-reuse ! On vient de le récupérer je vous raconterai ses aventures #instachien #dog #chien #instadog #Ilovemydog #jaimemonchien #cotondetulear", a précisé le populaire animateur de 44 ans en légende de sa publication. Il s'agit donc d'un petit chien blanc, de race Coton de Tuléar, réputé pour être facile à dresser, vif, joueur et affectueux. Il devrait donc bien s'entendre avec Madame, la magnifique chienne de Christophe Beaugrand de type berger. Et, un peu plus tard, nul doute qu'il saura aussi rendre heureux le jeune Valentin né en novembre 2019, le fils de l'animateur et de son mari Ghislain Gerin.