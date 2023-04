Christophe Delay en couple avec Catherine, "l'amour de sa vie" : ce rôle hallucinant qu'elle a tenu en secret

Les férus de chaînes d'information en continue le reconnaîtront bien. Christophe Delay est l'un des présentateurs phares de BFMTV depuis 2007. Le journaliste, qui fête ses 56 ans ce mercredi 5 avril 2023, est aux commandes de Première édition, une matinale qu'il a partagée avec plusieurs partenaires. Il y a d'abord eu Karine de Ménonville puis Graziella Rodriguès ainsi que Pascale de La Tour du Pin. Mais depuis la rentrée 2017, c'est au côté d'Adeline François qu'il réveille les Français au quotidien.

Dans l'intimité en revanche, Christophe Delay est fidèle à une seule et unique femme : son épouse Catherine. "L'amour de ma vie. Elle me guide. Je ne prends aucune décision sans elle. C'est une belle personne à tous les points de vue. Elle me tempère, gère mon stress, me surprend tous les jours, accepte le rythme de mes journées - levé à 2h, couché à 21h30... J'aime sa force. Elle est la source de mon épanouissement", confiait-il avec tendresse en 2019 lors d'une interview pour nos confrères de Biba.

Cathy Delay, nouvelle DRH du PAF

Catherine l'a même inspiré pour faire un choix crucial dans sa carrière. Celui d'engager Adeline François pour présenter La Première édition sur BFMTV à ses côtés en 2017. C'est Anne-Elisabeth Lemoine qui faisait cette révélation surprenante en janvier dernier, dans son émission C à vous sur France 5. "Souvent on peut dire qu'à la télévision, à la radio, les duos sont des mariages forcés, mais là c'est votre épouse dans la vie, qui vous a conseillé de contacter Adeline", avait-elle souligné à Christophe Delay, alors invité du programme.

Ce qu'il avait immédiatement confirmé : "Lorsque Pascal part faire un petit séjour à LCI, effectivement Cathy me dit : 'Il faut que tu voies Adeline François'. Et en fait, il n'y avait qu'un choix possible, c'était Adeline". "Elle correspondait effectivement à un certain nombre de critères, qui nous plaisaient. Il n'y a pas eu de casting", a-t-il précisé. "Cathy Delay, nouvelle DRH du PAF", s'était alors amusée Anne-Elisabeth Lemoine. "Conseillère permanente", avait corrigé Christophe Delay avec sourire.