Christophe Lambert, la vérité derrière sa voix perdue

C'est une journée très spéciale pour Christophe Lambert. Le mardi 29 mars 2022, le comédien célèbre son anniversaire, ses 64 ans. L'occasion de fêter l'évènement avec sa famille et ses proches et de rire - de son rire légendaire ! - et crier sa joie à gorge déployée. Fut un temps où l'acteur n'aurait pas pu s'adonner à de telles folies puisqu'il avait tout simplement perdu sa voix. Selon les nombreuses rumeurs qui circulaient à ce propos, il aurait rencontré quelques problèmes au niveau des cordes vocales à cause d'un "grave problème de santé"... ce qui n'était pas tout à fait vrai.

Je n'ai jamais eu de problèmes de santé

Les addictions de Christophe Lambert ont fini par devenir un véritable poison. "Je n'ai jamais eu de problèmes de santé, assurait-il tout net dans les colonnes du magazine Paris Match. L'abus de somnifères, auxquels j'étais totalement accro depuis des années pour combattre les nombreux décalages horaires, mélangés à la cigarette et à l'alcool, a eu un effet dévastateur sur moi. J'ai tout arrêté." Tout est donc bien qui finit bien pour le héros de la saga Highlander, qui a pris conscience de son soucis à l'âge de 42 ans et s'est sevré tout seul, courageusement, malgré une dizaine de rechutes.

"Je suis totalement guéri, précisait-il, toujours chez Paris Match. Aujourd'hui, ce n'est plus une certitude mais une conviction – et je suis en train de vivre la période la plus heureuse de ma vie." Christophe Lambert se laissait aller à ces quelques confessions au mois de décembre 2016. Cette époque correspond à son apparition dans l'excellent Ave, César, de Joel et Ethan Coen, mais également au début de sa relation avec Karima Zerkani-Raynal. Si cette dernière l'a aidé à sa manière à vaincre ses démons, elle ne fait plus partie de sa vie en 2022. Depuis quatre ans, Christophe Lambert est en couple avec l'actrice italienne Camilla Ferranti, qui a 22 ans de moins que lui. C'est en sa compagnie, donc, qu'il doit souffler toutes ses bougies. Un très joyeux anniversaire !