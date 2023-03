Christophe Lambert divorcé de Diane Lane : la mère de sa fille Eleanor a eu d'autres conquêtes très célèbres

La folle histoire de Max et Léon est une comédie diffusée ce mercredi soir sur TMC, et dans laquelle apparaît Christophe Lambert. L'occasion d'évoquer celui-ci, et notamment son mariage avec l'actrice américaine Diane Lane en 1988, à Santa Fé au Nouveau-Mexique. Ils s'étaient rencontrés quatre ans plus tôt, pendant la promotion du film musical Cotton Club. Ils avaient alors eu une brève liaison avant de se séparer puis de se retrouver deux ans plus tard à Rome, pendant le tournage d'un film. De leur union est née en 1993 leur fille Eleanor.

Mais l'année suivant la naissance de leur enfant, les deux artistes ont finalement décidé de divorcer. Diane Lane avait alors retrouvé l'amour auprès du réalisateur Danny Cannon, rencontré sur le tournage de Judge Dredd. Mais là aussi, cette histoire n'aura pas duré. En juillet 2003, celle qui avait commencé sa carrière au cinéma avec le film I Love You, je t'aime aux côtés de Laurence Olivier s'est fiancée avec l'acteur Josh Brolin, avant de lui dire oui un an plus tard. Ils divorceront en 2013, à cause de "différends irréconciliables".

Diane est restée ma meilleure amie

À noter qu'avant son mariage avec Christophe Lambert, elle avait fréquenté les acteurs Christopher Atkins (en 1980) et Timothy Hutton (de 1980 à 198462), ainsi que la star de rock Jon Bon Jovi (durant cinq mois en 1984). Une vie sentimentale animée donc, pour la star américaine. Si elle est finalement devenue mère en 1993, de son union avec Christophe Lambert, elle avait avorté une première fois, d'un enfant qu'elle attendait avec lui. "La première fois que Diane m'a dit qu'elle était enceinte, elle a vu ma tronche et elle a compris, elle n'a pas gardé l'enfant", avait révélé l'acteur dans les pages de Gala en octobre 2020, avant d'ajouter : "Mais la deuxième fois, alors que notre couple était pourtant en fin de parcours, j'ai trouvé ça génial. J'étais prêt."

Un entretien au cours duquel il revenait également sur son divorce avec la mère de sa fille, ainsi que sur son rôle de père : "On a divorcé quand la petite avait six mois, mais Diane est restée ma meilleure amie, ma confidente. C'est quelqu'un que j'aime profondément et pour qui je serai toujours là. Quant à ma position de père, je savais que je n'allais pas dupliquer le passif familial, que je ne serai ni dans l'étouffement, comme ma mère, ni dans le rejet, comme mon père". Pour rappel, Christophe Lambert aura été en couple avec Sophie Marceau de 2007 à 2014.