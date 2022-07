"Je le vois déjà comme un enfer" : Ce que Sophie Marceau a craint avec Christophe Lambert

Sophie Marceau et Christophe Lambert ont vécu une histoire d'amour unique pendant environ sept ans. Ils s'étaient rencontrés en 2007 sur le tournage du film La disparue de Deauville - réalisé par l'actrice de La Boum - avant de tomber fous amoureux l'un de l'autre.

Depuis 2014, ils vivent chacun de leur côté. "Nous avons décidé de nous séparer en toute amitié. C'est pour moi d'une logique implacable. Vous ne cessez jamais d'aimer quelqu'un, vous l'aimez différemment. Maintenant, dans un couple, il arrive qu'on n'ait plus les mêmes envies", avait déclaré l'acteur à l'époque. Une fois la nouvelle annoncée, il avait décidé de ne plus parler de sa relation avec la jolie brune, parce qu'il a "le plus grand respect pour la personne qu'elle est", avait-il expliqué pour Le Figaro.

"Nous, ça nous regarde"

Mais en réalité, cette pudeur, ils l'ont toujours eue. Même lorsqu'ils étaient ensemble. Dans un entretien accordé à Paris Match en 2008, à l'occasion de la sortie imminente du film L'homme de chevet dans lequel ils sont au coeur d'une histoire sentimentale, Sophie Marceau avait partagé ses craintes. "Je redoute la sortie du film parce qu'on se retrouvera sur la place publique en tant que couple. La promo, je la vois déjà comme un enfer alors que nous serons très heureux et fiers de montrer notre travail", avait-elle avoué.

"Ça ne peut pas être que le film d'un couple dans la vie" avait rajouté son amoureux, également présent lors de cette interview. "On a peur que notre histoire vampirise tout, ce n'est pas le but. Nous, c'est nous, ça nous regarde. Même si je sais bien que notre vie intéresse les gens et que nous sommes tributaires de cet intérêt".

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Les deux comédiens sont passés à autre chose. Sophie Marceau est tombée dans les bras du chef cuisinier Cyril Lignac en janvier 2016 avant de s'en séparer au bout de quelques mois de relation. Depuis, elle semble épanouie aux côtés de son nouveau compagnon. Christophe Lambert, de son côté, a partagé sa vie avec Karima Zerkani-Raynal avant de remettre le couvert avec une ex, puis d'être séduit par l'actrice italienne Camilla Ferranti.