Christophe Lambert et Sophie Marceau, la rupture : quand il oubliait l'actrice avec une ex

Les séparations sont toujours difficiles. Encore plus quand on est sous le feu des projecteurs comme le sontSophie Marceau et Christophe Lambert. Après une belle histoire d'amour de sept ans, les deux comédiens ont préféré y mettre un terme. Les ex ne sont pas fâchés pour autant, même si du temps pour digérer la rupture a été nécessaire à chacun. Christophe Lambert a d'ailleurs reçu un petit coup de pouce à ce moment-là.

Le héros de la saga Highlander avait remis le couvert avec Alba Parietti, animatrice et chanteuse italienne, qu'il accompagnait à l'époque sur le plateau de Danse avec les stars, émission à laquelle elle participait. Cette conquête n'est pas le fruit d'un hasard puisque dans le passé, les deux s'étaient déjà rapprochés.

Alba Parietti et Christophe Lambert sont sortis ensemble à l'été 1996. A l'époque, de nombreuses photos du duo très caliente, passant du très bon temps sur un yacht non loin des côtes de Sardaigne, font la une des journaux. Bisous, câlins, nages torrides dans les eaux de la Méditerranée, la chanson de Serge Gainsbourg, Sea sex and sun, résumait plutôt bien leur été.

Interviewée sur cette idylle de vacances, Alba Parietti en avait dévoilé un peu plus sur les circonstances de cette rencontre : "Ce fut l'été le plus intense, passionné et beau de ma vie. Entre nous, un véritable amour au premier regard. Il était l'homme que toutes voulaient et dont je suis amoureuse depuis mes 18 ans." Vingt ans plus tard, les ex-compagnons s'étaient donc retrouvés et semblaient plus partants pour une histoire sérieuse. Mais contrairement àJennifer Lopez et Ben Affleck - dont le prochain mariage est très attendu -, cette seconde chance n'a pas duré. Depuis 2018, Christophe Lambert est en couple avec une autre italienne, actrice elle aussi, Camilla Ferranti. Les amoureux n'ont en revanche pas été vus ensemble en public depuis mai 2019 et le gala Pellicola d'Oro qui se déroulait à Rome. Si séparation il y a eu depuis, l'histoire ne dit pas si Christophe Lambert a recontacté Alba.