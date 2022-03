Christophe Lambert : Les coulisses de sa relation "moins passionnelle" avec Sophie Marceau

Et une bougie de plus pour Christophe Lambert, une ! Ce mardi 29 mars, le comédien célèbre ses 65 printemps. Un âge auquel on a plus de choses à regarder en arrière qu'en avant. D'ailleurs, dans les plus beaux souvenirs de l'existence du héros de Highlander, il y aSophie Marceau. Les deux stars du cinéma s'étaient rencontrées sur le tournage de La disparue de Deauville (film sorti en 2007), que la célèbre interprète Vic Beretton réalisait à l'époque.

C'est le coup de foudre, à tel point que cet amour soudain fait voler en éclats celui que Sophie Marceau entretient à l'époque avec Jim Lemley, le père de sa fille Juliette. Leur relation n'a rien à voir avec celles qu'ils ont pu connaître avant, elle est beaucoup plus réfléchie selon ses propos relayés par Paris Match : "Au coeur de cette relation, il y a un désir d'équilibre, d'harmonie. Nous sommes moins dans la passion dévorante, plus dans l'accompagnement de l'autre."

Ensemble, Christophe Lambert et Sophie Marceau ont écumé les tapis rouges des plus beaux événements du cinéma. Leur amour a couru tous les festivals, les remises de prix et les avant-premières. Pour le prix d'honneur reçu par Christophe Lambert en 2010 au festival du film de Cabourg, Sophie Marceau, d'ordinaire pudique, lui avait déclaré sa flamme : "Il est tombé amoureux d'un porte-clés (I Love You) et de Josiane Balasko (Arlette), s'est teint en blond platine pour déambuler dans le métro (Subway), a même fait croire qu'il était devenu éternel (Highlander)... Pour lui, je veux bien tomber amoureuse d'un porte-clés et même de Josiane Balasko, ou me teindre en blonde pour déambuler dans le métro... Mais, surtout, j'aimerais être éternelle et profiter des instants que nous avons à vivre ensemble..."

De 2007 à 2014, le couple phare de cinéma en a fait rêver beaucoup d'autres jusqu'à ce qu'un communiqué de Sophie Marceau et Christophe Lambert ne mette un terme définitif à cette idylle de sept ans. Pas de fracas pour autant : "Nous avons décidé de nous séparer en toute amitié. C'est pour moi d'une logique implacable. Vous ne cessez jamais d'aimer quelqu'un, vous l'aimez différemment. Maintenant, dans un couple, il arrive qu'on n'ait plus les mêmes envies", assurait-il à Gala. En 2020, l'acteur révélait même que son ex était devenue sa "meilleure pote" : "On part en vacances ensemble, on se voit tout le temps !" La plus belle des suites possibles à l'amour.