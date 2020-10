Christophe Lambert, son ex-femme a avorté : "Elle a vu ma tronche et elle a compris"

Dans les pages du magazine Gala, Christophe Lambert parle à coeur ouvert de sa belle histoire d'amour avec l'actrice Diane Lane. Ensemble de 1988 à 1994, les deux acteurs ont accueilli une petite fille prénommée Eleanor (aujourd'hui âgée de 27 ans). Ce jeudi 8 octobre 2020, le comédien confie qu'il aurait pu être le père de deux enfants.

"La première fois que Diane m'a dit qu'elle était enceinte, elle a vu ma tronche et elle a compris, elle n'a pas gardé l'enfant", a-t-il révélé auprès de nos confrères. Christophe Lambert a préféré attendre d'être complètement prêt avant de se lancer dans sa vie de famille. "Mais la deuxième fois, alors que notre couple était pourtant en fin de parcours, j'ai trouvé ça génial. J'étais prêt", développe-t-il.

Malgré la naissance d'Eleanor, Diane Lane et Christophe Lambert se séparent. "On a divorcé quand la petite avait six mois, mais Diane est restée ma meilleure amie, ma confidente. C'est quelqu'un que j'aime profondément et pour qui je serai toujours là. Quant à ma position de père, je savais que je n'allais pas dupliquer le passif familial, que je ne serai ni dans l'étouffement, comme ma mère, ni dans le rejet, comme mon père", précise le père de famille.

Questionné sur le fait qu'il ne soit pas devenu le père de plus d'enfants, il a répondu : "Je n'ai pas trouvé la personne avec qui cela aurait été possible. Mais ce n'est pas un regret". "Moi je ne ferai pas ça. Je sais ce que c'est que d'avoir un père vieux, je ne veux pas être un papa de 60 ans. Et puis j'aime les femmes, pas les Lolita. Sans compter que je ne me vois pas du tout présenter une fille de 20 ans à ma fille", explique-t-il, toujours à Gala.

Célibataire depuis sept ans, le cousin de Michèle Laroque n'est pas prêt de s'investir dans une relation sérieuse. "Je n'aime pas al routine du couple : on est crevés, on prend un petit whisky, à quelle heure on bouffe ? On va se regarder un peu la télé puis on va faire l'amour, ou pas, et puis on se couche... Cette routine-là, moi, ne me correspond pas", déplore Christophe Lambert, heureux dans son célibat.

Retrouvez l'interview de Christophe Lambert en intégralité dans le numéro du 8 octobre 2020 de Gala.