Christophe Lambert évoque sa fille Eleanor, qui a "un pied dans le mannequinat"

La vie de Christophe Lambert est partagée entre la France et les États-Unis. C'est de l'autre côté de l'Atlantique que l'acteur de 63 ans a fondé une famille, lorsqu'il était marié à l'actrice américaine Diane Lane. Leur union a pris fin au milieu des années 90, en 1994, et a été marquée par la naissance d'une fille, Eleanor, en 1993. Aujourd'hui âgée de 26 ans, elle vit aux États-Unis et est très proche de son papa.

Au cours d'une interview accordée à France dimanche (numéro du 28 août 2020), à l'occasion de son nouveau projet de producteur de la comédie musicale Pirates : Le Destin d'Evan Kingsley (aux Folies Bergères du 18 octobre au 19 novembre puis en tournée dans toute la France), Christophe Lambert s'est confié sur sa fille unique.

Ce que l'acteur de 63 ans aime le plus lorsqu'il rentre aux États-Unis, où il vit en moyenne la moitié de l'année, c'est retrouver Eleanor. "On se voit en gros toutes les six semaines", a-t-il expliqué. Lui habite Los Angeles. Christophe Lambert est fier du parcours de sa fille, touche-à-tout comme lui. "Elle a déjà un pied dans le mannequinat et vient de finir son tout premier film en tant qu'actrice, mais continue de prendre des cours de théâtre. Elle s'occupe en outre d'une fabrique de chocolats, et est journaliste pour trois magazines", a détaillé Christophe Lambert. "Hyperactive" comme son père, Eleanor n'a pas le même tempérament que lui. "Elle a bien les pieds sur terre, contrairement à moi qui ai la tête dans les étoiles. J'aime rêver, observer, apprendre...", a-t-il confié.

Dans ce même entretien, l'ex-compagnon de Sophie Marceau dit avoir gardé de très bonnes relations avec son ex-femme. "C'est ma meilleure pote !, n'a pas hésité à lâcher la star d'Highlander. On part en vacances ensemble, on se voit tout le temps !" Cette proximité affective est notamment rendue possible par le fait que Christophe Lambert n'a actuellement pas de femme dans sa vie. "Je ne peux pas dire que je suis heureux en amour. Car à ce niveau-là, c'est plutôt le désert", a-t-il admis.

L'intégralité de l'interview de Christophe Lambert est à retrouver dans le numéro du 28 août 2020 de France dimanche.