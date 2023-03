Diaporama : Christophe Lambert divorcé de Diane Lane : la mère de sa fille Eleanor a eu d'autres conquêtes très célèbres

1 / 16 Christophe Lambert divorcé de Diane Lane : la mère de sa fille Eleanor a eu d'autres conquêtes très célèbres

2 / 16 "La folle histoire de Max et Léon" est une comédie diffusée ce mercredi soir sur TMC, et dans laquelle apparaît Christophe Lambert. L'occasion d'évoquer celui-ci, et notamment son précédent mariage avec l'actrice américaine Diane Lane à Santa Fé au Nouveau-Mexique. Christophe Lambert et Diane Lane. © BestImage, ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

3 / 16 Ils s'étaient rencontrés en 1984, pendant la promotion du film musical " Cotton Club". Exclusif - Christophe Lambert - Soirée du 100ème anniversaire du restaurant "Le Boeuf sur le Toit" à Paris le 15 novembre 2022. Lieu mythique du jazz à la vaste salle Art déco élégante, pour une cuisine française revisitée et de saison. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

4 / 16 Ils avaient alors eu une brève liaison avant de se séparer puis de se retrouver deux ans plus tard à Rome, pendant le tournage d'un film. Diane Lane au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 16 De leur union est née en 1993 leur fille Eleanor. Diane Lane et sa fille Eleanor Jasmine Lambert (fille de Christophe Lambert) à la première de "Every Secret Thing" au Festival de Tribeca 2014 à New York. © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

6 / 16 Mais si Diane Lane est finalement devenue mère en 1993, de son union avec Christophe Lambert, elle avait avorté une première fois, d'un enfant qu'elle attendait avec lui. Exclusif - Diane Lane et sa fille Eleanor Lambert se promènent à New York, le 2 juin 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 16 A noter qu'avant, et m ême après son union avec le père de sa fille, elle a eu de nombreuses relations. Diane Lane et sa fille Eleanor Jasmine Lambert (fille de Christophe Lambert) à la première de "Every Secret Thing" au Festival de Tribeca 2014 à New York, le 20 avril 2014 © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

8 / 16 Exclusif - Christophe Lambert lors de la soirée d'inauguration du club Manko à Paris, France, le 12 septembre 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

9 / 16 Christophe Lambert et Diane Lane. © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

10 / 16 Exclusif - Christophe Lambert - Photocall - Spectacle symphonique Claude Lelouch "D'un film à l'autre" au Palais des Congrès de Paris le 14 novembre 2022. © Moreau / Rindoff / Bestimage © BestImage, RINDOFF-MOREAU / BESTIMAGE

13 / 16 Exclusif - Christophe Lambert - Edition 2019 du Gala EliseCare au Pavillon Ledoyen à Paris le 6 novembre 2019. Cette soirée, intégralement sponsorisée par Interparfums fut à nouveau une grande réussite pour l'association. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

15 / 16 Christophe Lambert lors du photocall de " Mes Jours de Gloire " & " La Source " pour la 34e édition du FIFF - Festival International du Film Francophone de Namur. Belgique, Namur, le 29 septembre 2019. © BestImage, ALAIN ROLLAND/ IMAGEBUZZ/ BESTIMAGE