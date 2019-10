Christophe Maé obligé de donner de l'argent à ses parents "pour les aider"

Il est où, le bonheur ? Il est très précisément dans les bacs, ce vendredi 25 octobre 2019, puisque Christophe Maé sort un nouvel album studio intitulé La Vie d'artiste. Cette virée musicale, la cinquième du chanteur, a été écrite en collaboration avec Paul École. Mais les tubes qu'ils enchaînent depuis On s'attache – en 2007, déjà –, les scènes, le succès et les autographes ne lui ont jamais fait oublier ses racines. Au contraire, le chanteur de 43 ans a expliqué au journal Le Parisien qu'il s'était, dans une certaine mesure, senti très proche du mouvement des gilets jaunes et de ses revendications.

À 18 ans, j'allais faire la manche

"Je suis un fils d'artisans, rappelle-t-il au quotidien. Le père de ma femme était mineur de fond. Mes parents étaient commerçants pâtissiers. Je vois la retraite qu'ils touchent. Heureusement que je gagne quatre sous pour les aider." Il faut dire que Christophe Maé se veut résolument proche du peuple, lui qui vient de dévoiler le clip de son titre Les Gens, véritable fresque sociale et acoustique. "À 18 ans, j'allais faire la manche avec ma guitare et mes potes", se souvient-il d'ailleurs. Mais ces paroles, précisément, n'ont pas été écrites à destination de son seul public... il avait une personne en tête : son épouse Nadège Sarron.

C'est peu de dire que je suis un angoissé

Sa Belle Demoiselle a d'ailleurs fait une apparition dans le fameux clip. Christophe Maé a rencontré Nadège Sarron en 2004, en pleine tournée de la comédie musicale Le Roi Soleil. À l'époque, elle était serveuse et le chanteur a eu le coup de foudre. Le couple s'est marié en 2017 en Corse au bord de l'eau et il a eu deux enfants (Jules, 11 ans, et Marcel, 6 ans). "C'est peu de dire que je suis un angoissé, explique-t-il toutefois. J'essaie d'être un bon musicien, un bon papa, un bon mari, c'est déjà pas mal sur mes petites épaules." La jolie danseuse de 42 ans est heureusement là pour faire virevolter son coeur...