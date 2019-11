Christophe Maé, son couple avec Nadège : ce qu'il redoute le plus...

En pleine tournée promotionnelle de son nouvel album, La Vie d'artiste, Christophe Maé s'est confié à Télé Star sur sa vie de famille, et le couple en général.

En couple depuis 2004 avec Nadège Sarron, Christophe Maé est éperdument amoureux. D'ailleurs, dans son dernier clip, Les Gens, il donne la part belle à la mère de ses enfants (Jules, 11 ans, et Marcel, 6 ans) puisqu'elle est la star de la vidéo. Mais si le chanteur apprécie sa petite vie rangée, il avoue comprendre les parents séparés. "Ce n'est pas dur de se mettre dans la peau d'un mec de 45 ou 50 balais qui, après des années de mariage, a des tentations", dit-il tout en avouant que c'est la chose "qu'il redoute le plus pour [son] équilibre et celui de [ses] gosses".

Mais Nadège peut dormir sur ses deux oreilles, "la vie de famille, c'est ce qui me nourrit", ajoute Christophe Maé. Depuis quinze ans, le couple a eu le temps de s'habituer à la vie en tournée et sur la route. C'est même leur botte secrète : "Le secret de notre couple, ce n'est pas la vie sédentaire. On étoufferait très vite..." Pas de problème du côté de Nadège, "elle a confiance en moi", assure le chanteur. Et d'ajouter : "Elle ne doute pas qu'elle et les enfants sont les piliers de mon existence."

Christophe Maé avait rencontré celle qui allait devenir sa femme en 2004. Alors en tournée pour la comédie musicale Le Roi Soleil, il avait croisé pour la première fois Nadège dans un restaurant où elle était serveuse.