Christophe Maé, son fils Marcel "trop exposé" ? Le chanteur fait de rares confidences

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

21 photos

Depuis quelques jours, son huitième album est dans les bacs : Christophe Maé, 47 ans, est de retour avec un nouvel opus aux sonorités africaines qui va ravir ses fans. Et parmi les plus fervents, ses deux fils, Jules et Marcel (15 et 9 ans), qui doivent le soutenir à chaque sortie. D'ailleurs, l'un de ses fils a un lien particulier avec cet album... et plus particulièrement avec sa pochette !

Depuis le début de sa carrière, Christophe Maé a une règle : la famille doit rester en dehors de sa vie publique. Posant rarement avec sa femme Nadège, il n'expose jamais ses deux fils désormais grands, Jules et Marcel (15 et 9 ans), qui profitent d'une enfance tranquille dans le sud de la France. Mais pour son nouvel opus, C'est drôle la vie, le chanteur a fait une petite exception à la règle : il a mis une photo de son fils cadet sur la pochette. Invité dans Télé Matin, sur France 2, pour sa promo ce mardi, le chanteur a justifié l'usage de cette très rare photo : son album "parle de transmission, ça parle de temps qui passe", a-t-il expliqué. Il était donc important pour lui d'utiliser une photo du fils qui lui ressemble le plus. "C'est mon fiston, c'est mon portrait craché, mais étonnamment, il ressemble plus à ma mère qu'à moi", a-t-il expliqué, un sourire de fierté aux lèvres. Ce qui a provoqué une question de Thomas Sotto, intrigué : toujours très discret, Christophe Maé n'a-t-il pas eu de mal à dévoiler le visage de l'un de ses fils ? "Cette photo, elle a une dizaine d'années, alors vous savez, il a bien changé. Il a la boule à zéro maintenant", a révélé le chanteur, qui n'a visiblement pas eu de problème à choisir la couverture de l'album. En revanche, on imagine qu'il a dû demander son avis au principal concerné, le petit Marcel ! "Mes responsabilités de père" Les deux jeunes garçons, en tout cas, ravissent leur célèbre papa, qui avoue lui-même être un papa gâteau : dans une récente interview donnée au magazine Gala, il avouait leur préparer le petit-déjeuner tous les matins et jouer avec eux au football. Car c'est là la vraie passion de ses fils : tous les deux ne vivent que pour le sport et pour leur idole, Antoine Griezmann. Pas de problème pour leur père, qui sait qu'il faut suivre ses propres rêves, quels qu'il soient : dans Télé Matin, il est revenu sur son passé et son avenir de chanteur. "Je ne regarde pas en arrière, je regarde devant, a-t-il d'abord expliqué, avant de de sa jeunesse. Bien sûr, j'ai mes responsabilités de père. Mais vous savez, moi, à 25 ans, j'ai dit à mes parents : 'Je suis musicien, je resterai musicien toute ma vie'. Je suis partie faire la manche sur la Côte d'Azur, avec ma guitare seulement. Et là, dans le regard de l'autre, j'ai senti que j'existais. Et là, j'avais réussi". Un beau parcours de vie qui devrait inspirer Jules et Marcel...