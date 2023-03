Diaporama : Christophe Maé, son fils Marcel "trop exposé" ? Le chanteur fait de rares confidences

1 / 21 Christophe Maé a évoqué ses deux fils sur Télématin. © France 2

2 / 21 Il a notamment évoqué la photo de son fils Marcel, qu'il a choisie pour son nouvel album. Exclusif - Christophe Maé en concert au Zénith de Lille le 13 novembre 2021. le chanteur de " On s'attache " a enflammé le Zénith de Lille avec un concert " world music " de haut niveau musicalement, dansant et plein de belles surprises. Fendant la foule de la scène aux tribunes, de la fosse au balcon. © Stephane Vansteenkiste / Bestimage © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

3 / 21 Apparemment, cela n'est pas grave car le jeune garçon a bien grandi depuis. L'invité surprise Christophe Maé pour les 90 ans du Rex (car grâce à B. Blanckaert, la scène du Rex fut la première scène où il chanta à Paris) - 90ème Anniversaire du Grand Rex dont la façade a été refaite comme à son origine en 1932. Paris, France, le 8 Décembre 2022. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

4 / 21 Son fils aîné Jules ressemble plus à sa femme Nadège. Christophe Maé et sa femme Nadège Sarron - 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes le 9 novembre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage 21th NRJ Music Awards ceremony in Cannes on november 9, 2019. © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

5 / 21 En tout cas, il est fier que son album parle de transmission. L'invité surprise Christophe Maé pour les 90 ans du Rex (car grâce à B. Blanckaert, la scène du Rex fut la première scène où il chanta à Paris) - 90ème Anniversaire du Grand Rex dont la façade a été refaite comme à son origine en 1932. Paris, France, le 8 Décembre 2022. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

6 / 21 Et partira sans doute en tournée bientôt ! Exclusif - Christophe Maé en concert au Zénith de Lille le 13 novembre 2021. le chanteur de " On s'attache " a enflammé le Zénith de Lille avec un concert " world music " de haut niveau musicalement, dansant et plein de belles surprises. Fendant la foule de la scène aux tribunes, de la fosse au balcon. © Stephane Vansteenkiste / Bestimage © BestImage, VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE

7 / 21 L’invité surprise Christophe Maé pour les 90 ans du Rex (car grâce à B. Blanckaert, la scène du Rex fut la première scène où il chanta à Paris) - 90ème Anniversaire du Grand Rex dont la façade a été refaite comme à son origine en 1932. Paris, France, le 8 Décembre 2022. © Bertrand Rindoff Petroff / Bestimage © BestImage

8 / 21 Christophe Mae - Les concerts de la fête de l'humanité 2022 sur la Base 217 du Plessis-Pâté, Brétigny sur Orge le 11 septembre 2022. Artists perform during Fete de l'Humanite 2022 on september 11th 2022 © BestImage

9 / 21 Christophe Mae - Les concerts de la fête de l'humanité 2022 sur la Base 217 du Plessis-Pâté, Brétigny sur Orge le 11 septembre 2022. Artists perform during Fete de l'Humanite 2022 on september 11th 2022 © BestImage

10 / 21 Semi-exclusif - Christophe Maé Disneyland Paris a accueilli 300 enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour une journée inoubliable en compagnie de la Première Dame et présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, le parrain de l’Opération Pièces Jaunes 2020, la présidente de Disneyland Paris et d'autre personnalités à Marne-la-Vallée, France, le 29 janvier 2020. Lors de cette journée riche en émotions, Disneyland Paris a réaffirmé son engagement de longue date envers l’opération Pièces Jaunes et la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Depuis plus de 27 ans, Disneyland Paris contribue à l’opération Pièces Jaunes en menant des collectes internes avec les fameuses tirelires jaunes et en faisant don des pièces jetées par les visiteurs dans les fontaines des parcs. Les enfants venus de divers hôpitaux français ont pu oublier le temps d’une journée les soucis de leur quotidien en plongeant dans la magie de Disneyland Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage Semi-exclusif - "Pieces Jaunes" (yellow coins) fundraising operation at the Disneyland Paris resort in Marne-la-Vallée, France, on January 29, 2020. The "Pieces Jaunes" (yellow coins) operations are aimed at improving the lives of hospitalised children. © BestImage

11 / 21 Exclusif - Christophe Maé - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

12 / 21 Christophe Mae - Les concerts de la fête de l'humanité 2022 sur la Base 217 du Plessis-Pâté, Brétigny sur Orge le 11 septembre 2022. Artists perform during Fete de l'Humanite 2022 on september 11th 2022 © BestImage

13 / 21 Exclusif - Christophe Maé - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

14 / 21 Christophe Mae - Les concerts de la fête de l'humanité 2022 sur la Base 217 du Plessis-Pâté, Brétigny sur Orge le 11 septembre 2022. Artists perform during Fete de l'Humanite 2022 on september 11th 2022 © BestImage

15 / 21 Semi-exclusif - Christophe Maé Disneyland Paris a accueilli 300 enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour une journée inoubliable en compagnie de la Première Dame et présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, le parrain de l’Opération Pièces Jaunes 2020, la présidente de Disneyland Paris et d'autre personnalités à Marne-la-Vallée, France, le 29 janvier 2020. Lors de cette journée riche en émotions, Disneyland Paris a réaffirmé son engagement de longue date envers l’opération Pièces Jaunes et la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Depuis plus de 27 ans, Disneyland Paris contribue à l’opération Pièces Jaunes en menant des collectes internes avec les fameuses tirelires jaunes et en faisant don des pièces jetées par les visiteurs dans les fontaines des parcs. Les enfants venus de divers hôpitaux français ont pu oublier le temps d’une journée les soucis de leur quotidien en plongeant dans la magie de Disneyland Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage Semi-exclusif - "Pieces Jaunes" (yellow coins) fundraising operation at the Disneyland Paris resort in Marne-la-Vallée, France, on January 29, 2020. The "Pieces Jaunes" (yellow coins) operations are aimed at improving the lives of hospitalised children. © BestImage

16 / 21 Christophe Mae - Les concerts de la fête de l'humanité 2022 sur la Base 217 du Plessis-Pâté, Brétigny sur Orge le 11 septembre 2022. Artists perform during Fete de l'Humanite 2022 on september 11th 2022 © BestImage

17 / 21 Exclusif - Christophe Maé en concert au Zénith de Lille le 13 novembre 2021. le chanteur de « On s’attache » a enflammé le Zénith de Lille avec un concert « world music » de haut niveau musicalement, dansant et plein de belles surprises. Fendant la foule de la scène aux tribunes, de la fosse au balcon. © Stephane Vansteenkiste / Bestimage © BestImage

18 / 21 Exclusif - Christophe Maé en concert au Zénith de Lille le 13 novembre 2021. le chanteur de « On s’attache » a enflammé le Zénith de Lille avec un concert « world music » de haut niveau musicalement, dansant et plein de belles surprises. Fendant la foule de la scène aux tribunes, de la fosse au balcon. © Stephane Vansteenkiste / Bestimage © BestImage

19 / 21 Christophe Maé - Deuxième jour de la 33ème édition du Téléthon au Parc de la Villette à Paris le 7 décembre 2019. Le compteur de la 33ème édition du Téléthon a atteint 74,6 millions d'euros dimanche 8 décembre, en hausse par rapport à l'édition 2018 où l'événement caritatif avait été bousculé par la mobilisation des «gilets jaunes». © Tiziano Da Silva/Bestimage © BestImage

20 / 21 Semi-exclusif - Christophe Maé Disneyland Paris a accueilli 300 enfants hospitalisés avec la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour une journée inoubliable en compagnie de la Première Dame et présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, le parrain de l’Opération Pièces Jaunes 2020, la présidente de Disneyland Paris et d'autre personnalités à Marne-la-Vallée, France, le 29 janvier 2020. Lors de cette journée riche en émotions, Disneyland Paris a réaffirmé son engagement de longue date envers l’opération Pièces Jaunes et la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Depuis plus de 27 ans, Disneyland Paris contribue à l’opération Pièces Jaunes en menant des collectes internes avec les fameuses tirelires jaunes et en faisant don des pièces jetées par les visiteurs dans les fontaines des parcs. Les enfants venus de divers hôpitaux français ont pu oublier le temps d’une journée les soucis de leur quotidien en plongeant dans la magie de Disneyland Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage Semi-exclusif - "Pieces Jaunes" (yellow coins) fundraising operation at the Disneyland Paris resort in Marne-la-Vallée, France, on January 29, 2020. The "Pieces Jaunes" (yellow coins) operations are aimed at improving the lives of hospitalised children. © BestImage