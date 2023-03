Christophe Maé, l'idole de ses fils Jules et Marcel ? Ils lui préfèrent un sportif célèbre !

Quand il n'est pas en concert dans toute la France ou en voyage au Cap Vert pour chercher de nouvelles sonorités à inclure à son album, Christophe Maé passe du temps chez lui, dans le sud de la France, où il profite du calme mais surtout de sa famille : sa femme, Nadège, et ses deux fils, Jules et Marcel, désormais adolescents (14 et 10 ans).

Deux jeunes garçons pour qui il serait prêt à se plier en quatre. D'après nos confrères de Gala, qu'il a reçu chez lui pour le numéro de cette semaine, le chanteur leur prépare chaque matin leur petit déjeuner avant de s'occuper de l'école. Et suit avec intérêt leurs envies et leurs passions... qui ne se tournent absolument pas vers la musique pour le moment !

Tous les deux ont plutôt les yeux qui brillent en voyant une paire de crampons, un ballon ou un maillot de football en effet. Une passion qu'ils pratiquent dans leur jardin, où Christophe Maé leur a aménagé un mini-terrain, mais également en club et en compétition. Et cela fait plaisir à leur célèbre papa : "Avec le foot, ils ont mis le doigt sur un truc qui les fait vibrer, c'est tout ce qui compte."

Et pas question pour ce papa poule, qui a mis une photo de son "portrait craché" Marcel sur son nouvel album, d'être triste de voir que les deux jeunes garçons ne sont pas vraiment attirés par la musique : après les avoir mis au piano, il s'est résigné, sans mal, à les voir prendre un autre chemin. Surtout qu'il se reconnait en eux, lui qui se "disait 'tout est possible'" en entendant Florent Pagny "qui venait, lui aussi, d'un milieu simple" et qui voit ses fils rêver de "devenir Antoine Griezmann, ce mec auquel personne ne croyait".