Mariage de Christophe Maé et Nadège : les mariés radieux... tous les deux en blanc !

Ce samedi 27 août, Nadège Sarron, l'heureuse élue de Christophe Maé, fête ses 45 ans. Cela fait maintenant dix-huit ans qu'elle partage la vie du chanteur à succès qui aura 47 ans le 16 octobre prochain et avec qui elle a eu deux fils : Jules, 14 ans et Marcel, 9 ans.

Voilà maintenant cinq ans que les deux tourtereaux se sont mariés en Corse. Une cinquantaine d'invités étaient présents au mariage religieux qui s'est tenu au bord de l'eau le samedi 1er juillet 2017, deux jours après la cérémonie civile qui s'est tenue à la mairie de Porto-Vecchio. L'heureuse mariée Nadège arborait une longue robe blanche avec un très joli décolleté en V tandis que le marié Christophe Maé était tout aussi classe avec son costume blanc. Le blanc était d'ailleurs le code couleur de la cérémonie. En effet, tous les invités présents portaient des tenues blanches. Les deux fils de Christophe Maé, Jules et Marcel, tous deux garçons d'honneur, ont apporté les alliances. "C'était le bon moment. Surtout que, depuis plusieurs années, dès que des potes mariés viennent à la maison, Nadège me demande pourquoi elle ne porte pas le même nom que les enfants", avait exprimé Christophe Maé dans une interview au Parisien en 2016. Le chanteur était en promotion pour son quatrième album L'Attrape-rêves dans lequel figure son titre désormais incontournable Il est où le bonheur. Un bonheur qu'il a trouvé avec sa femme et ses enfants.

Dix-sept ans ensemble, ça se cultive

Dans une interview accordée à Paris Normandie en septembre 2021, Christophe Maé, qui était en promotion de son nouvel album La vie d'artiste, avait fait de rares confidences sur son couple avec Nadège : "Ma femme, ça fait dix-sept ans que l'on est ensemble, on s'est construit comme cela. C'était la plus heureuse [quand il a commencé sa tournée]. J'ai senti dans son regard qu'elle était contente (...) Dix-sept ans ensemble, ça se cultive. On entend d'ailleurs ma famille chanter sur cet album, leur présence reflète leur importance dans ma vie. C'est ça, être artiste : concilier tout ça", avait-il confié.