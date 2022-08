Diaporama : Mariage de Christophe Maé et Nadège : les mariés radieux... tous les deux en blanc !

Mariage de Christophe Maé et Nadège : les mariés radieux... tous les deux en blanc !

Christophe Maé et sa compagne Nadège Sarron

Christophe Maé (Martichon) et Nadège (Sarron) se sont mariés en Corse, civilement le 29 juin 2017 puis religieusement le 1er juillet. Le chanteur et musicien corse a partagé sur Instagram cette photo de la fête qui a suivi le mariage.

Christophe Maé et sa femme Nadège Sarron - 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes le 9 novembre 2019. © Dominique Jacovides/Bestimage

Christophe Maé et compagne Nadège Sarron - People dans les tribunes lors de la finale messieurs des internationaux de France de tennis de Roland Garros 2019 à Paris le 9 juin 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

Christophe Maé et sa femme Nadège à la 18ème cérémonie des "NRJ Music Awards" au Palais des Festivals à Cannes, le 12 novembre 2016. © Dominique Jacovides/Bestimage

Christophe Maé et sa femme Nadège.

Christophe Maé et sa compagne Nadège Sarron lors de la 18ème cérémonie des "NRJ Music Awards" au Palais des Festivals à Cannes, le 12 novembre 2016. © Christophe Aubert via Bestimage

