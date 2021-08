Christophe Maé papa : ses fils Marcel et Jules "ne sont pas fans" de la musique de leur père...

Christophe Maé ne semble pas mécontent de cette passion pour le ballon rond. Bien que très jeunes, ses fils écoutent de la musique et savent être très critiques. Et, surprise, ce n'est pas celle de leur paternel qu'ils préfèrent ! "Ils ne sont pas fans de leur père", avouait l'ancien acolyte d'Emmanuel Moire et de Merwan Rim, sur les ondes d'Europe 1 en janvier 2021.

"Le grand a bien compris mon métier. Mais le petit a 8 ans, je ne suis pas monté sur scène depuis qu'il a cinq ans et demi, il me prend pour un mytho, il se fout de ma gueule !", raconte Christophe Martichon, de son vrai nom. Plus friands des productions du rappeur marseillais Jul, Marcel et Jules, qui n'hésitent à se moquer de leur papa, l'ont tout simplement rangé dans la case "3e âge". "Pour eux ça y est, j'ai basculé, je suis un vieux chanteur maintenant !", conclut Christophe Maé. Dur, dur le choc des générations !