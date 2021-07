Christophe Maé et son besoin de s'éloigner de sa femme Nadège... "heureuse" de le voir partir !

Depuis maintenant 17 ans, Christophe Maé partage la vie de Nadège Sarron. Avec son épouse et leurs deux enfants Jules et Marcel, le chanteur a pu passer des moments privilégiés en famille durant le confinement. "Hyperactif", comme il se décrit auprès des journalistes du Parisien, l'artiste de 45 ans a confié qu'il avait mal vécu cet enfermement imposé et l'arrêt de toutes ses activités professionnelles...

"Avec le confinement, j'avais besoin de prendre l'air. J'aime les miens mais j'avais besoin de m'éloigner un peu. Comme ça, quand je rentre, je me rends compte encore plus à quel point je les aime. Ma femme et moi, cela fait 17 ans que l'on est ensemble, on s'est construit comme cela" a-t-il confié, soulagé de pouvoir enfin remonter sur scène, comme il l'a fait samedi soir aux Arènes de Nîmes.

"Quand je lui ai dit que j'allais repartir, c'était la plus heureuse (il explose de rire). J'ai senti dans son regard qu'elle était contente", explique le chanteur de nouveau en tournée après 18 mois d'arrêt, et de retour avec un nouveau single intitulé Ya du soleil. Pour rappel, l'interprète de Dingue, dingue, dingue a rencontré sa compagne lorsqu'il débutait tout juste sa carrière. Alors qu'il était en tournée pour la comédie musicale Le Roi Soleil, il s'était arrêté dans un restaurant où Nadège était serveuse. Le coup de foudre fut immédiat entre le chanteur et la jeune femme, danseuse professionnelle de métier.

Très amoureux, Christophe Maé a dédié le morceau Ballerine en 2016 à Nadège et a même fait d'elle la star de son clip Les Gens (sorti en 2019). Le couple s'est marié en 2017 en Corse et habite près d'Aix-en-Provence.