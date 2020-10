Christophe Maé : Qui est sa femme Nadège Sarron ?

Avant d'être l'épouse de Christophe Maé (de son vrai nom Christophe Martichon), Nadège Sarron est également une grande artiste. Passionnée de danse, elle a obtenu à 7 ans sa première médaille d'or au sein de La Fédération française de danse. La jeune femme a ensuite poursuivi une brillante carrière jusqu'à devenir danseuse professionnelle. En couple avec l'interprète du titre Dingue, Dingue, Dingue depuis 2004, Nadège est vite devenue la muse de l'artiste. Christophe lui a d'ailleurs dédié un morceau Ballerine en 2016 et a même fait d'elle la star de son clip Les Gens (sorti en 2019). Très fier des talents de son épouse, Christophe avait également fait danser Nadège sur le titre La Poupée en live en 2013 et en 2014. Aujourd'hui, Nadège continue de vivre de sa passion en tant que prof de danse à Aix-en-Provence.

Je ne pourrais pas me passer d'elle

Parents de Jules (11 ans) et de Marcel (6 ans), ils ont construit une relation solide et forte. Interviewé par le magazine Nous deux, l'interprète des titres On s'attache et Belle Demoiselle avait dévoilé à travers des mots touchants tout son amour et tout son respect pour celle qui avait cru en lui alors qu'il n'était rien. "Elle m'a connu quand je faisais la manche. Nous avons grandi ensemble. Je ne pourrais pas me passer d'elle, elle a une place tellement importante", révélait-il en 2019.

Pour rappel, Christophe a rencontré Nadège alors qu'il débutait tout juste sa carrière. En tournée pour la comédie musicale Le Roi Soleil, le chanteur s'était arrêté dans un restaurant où Nadège était serveuse. Le couple ne s'est plus jamais quitté.