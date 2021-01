Christophe Maé : Son souvenir "terrible" d'un moment atroce avant un concert de Johnny

A 45 ans, Christophe Mé affiche une belle carrière derrière lui, porté par des tubes en pagaille et des centaines de concerts. Mais, avant cela, il a bien fallu apprendre et se faire la main. Il peut remercier le regretté Johnny Hallyday de lui avoir ouvert sa scène puisque l'expérience, compliquée, a été bénéfique.

Invité d'Anne Roumanoff sur Europe 1, mercredi 13 janvier 2021, Christophe Maé est revenu sur son amitié avec Johnny Hallyday. En 2009, il avait été invité par le rockeur à faire les premières parties de sa tournée Tour 66. Prévenu par Yannick Noah que c'est "un exercice difficile", il accepte la proposition. Il se retrouve ainsi, un soir, devant 80 000 personnes au Stade de France. Et autant dire que le public du Taulier n'attend que lui et personne d'autre... "J'ai débarqué avec mes petites chansons, On s'attache, etc. Le public de Johnny est là, avec aux premiers rangs les sosies de Johnny qui me regardent de travers (...) Et là, franchement, je n'ai pas passé un très bon moment. C'était terrible à vivre", s'est-il souvenu.

Malgré tout, Johnny lui donnera de précieux conseils pour les prochaines fois et le mettra en confiance après lui avoir donné une mission. "Tous les soirs, tu fais la première partie et ensuite tu viens me voir dans ma loge pour me donner la température du public", lui avait-il demandé. Et pour amadouer un public qui lui est hostile, il aiguille alors Christophe Maé sur une bonne piste, lui conseillant de jouer de l'harmonica. Le jeune chanteur s'exécutera, reprenant notamment la chanson Les portes du pénitencier. Bingo, ça marche ! "D'un coup, il y a 80 000 personnes qui t'écoutent. Et là, c'était magnifique", a-t-il raconté. Finalement, même si l'expérience était casse gueule, Christophe Maé ne regrette rien du tout. "C'était très sympa à vivre parce qu'il m'avait à la bonne. Et, ça, c'était cool", a-t-il ajouté.

Les fans de Christophe Maé peuvent toujours découvrir son dernier disque, Ma vie d'artiste Unplugged, sorti en octobre dernier.