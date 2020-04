Michel Polnareff déteste JUL ? Il s'explique, le rappeur lui répond !

Michel Polnareff n'est pas le dernier quand il faut jouer les snipers. Mais quand il se trompe, le chanteur est aussi capable de le reconnaître. Sur son compte Twitter, l'artiste de 75 ans a posté un message afin de présenter ses excuses au rappeur Jul !

Mercredi 22 avril 2020, Michel Polnareff a tenu à remettre les pendules à l'heure en postant un message pour s'expliquer sur ses récents propos selon lesquels il détesterait le très populaire rappeur marseillais Jul. "Quand @MagaliBerdah [lors d'une interview live sur Instagram, NDLR] m'a demandé quel chanteur français je détestais, je ne trouvais pas le nom, et quand elle m'a dit JUL, j'ai dit, oui c'est ça ; je viens de l'écouter sur YouTube et me suis rendu compte que je me suis trompé de personne ; je présente toutes mes excuses à @jul", a écrit le chanteur.

Pas de quoi froisser le rappeur au signe de la main devenu une marque de fabrique. En commentaire, Jul a sobrement répondu à l'interprète de Lettre à France, Holidays ou encore On ira tous au paradis : "C'est pas grave." Un petit message accompagné d'un émoji de deux mains. Jul s'est actuellement illustré par la mise en vente de disques d'or au profit des hôpitaux en pleine lutte contre le coronavirus.

Sur son compte Instagram, Michel Polnareff est allé encore plus loin en partageant sa playlist de confinement, dans laquelle il fait figurer plusieurs artistes comme Pomme, DJ Snake et Jul. Il a conseillé à ses presque 18 000 abonnés de découvrir le disque Rien 100 rien du jeune rappeur. De quoi susciter quelques interrogations de ses followers. "Pas de mépris ici ok ? Respectez les artistes, même si vous n'aimez pas. Tant qu'ils feront du bien à ceux qui les écoutent, ils auront mon esprit", a-t-il précisé. Un bel état d'esprit ! Alors à quand un duo entre l'Amiral et Jul ?