Jul : Bagarres et agressions pendant son concert, le chanteur s'excuse

C'est une véritable catastrophe pour Jul, rappeur et star incontestée de Marseille. Alors qu'il s'apprêtait à donner un concert à à l'AccorHotels Arena de Paris, le 13 novembre 2019, la soirée a très vite tourné au vinaigre.

Avant même que le show ne commence, une vingtaine d'individus cagoulés se sont introduits de force dans la salle. Réfugiés dans la fosse, les hommes, munis d'un mégaphone et de plusieurs fumigènes se sont mis à hurler et à courir dans tous les sens. Ce n'est que le début du désastre car comme le raconte Le Parisien, alors que le rappeur fait son entrée sous les acclamations du public, une banderole fait son apparition dans la fosse. Dessus, il est écrit "Marseille not welcome" (Marseille n'est pas la bienvenue). Des fumigènes et des fusées commencent à jaillir alors que des familles assistaient au show. "Plusieurs personnes ont été tabassées et ont eu le crâne en sang", explique Yahoo Sport.

Toujours d'après Le Parisien, il s'agirait de règlements de compte entre supporters de l'OM et du PSG. À la fin du concert, plusieurs violentes bagarres ont éclaté. "On a eu à gérer des supporters parisiens venus en découdre avec des supporteurs de l'OM, fans du rappeur marseillais Jul et venus au concert, explique la police avant de préciser, il y a eu deux bagarres, une à l'extérieur et une autre au Bercy Café." De nombreux spectateurs ont choisi de quitter la salle avant la fin du concert. L'un deux raconte : "Dans le hall d'entrée, les agents de sécurité et les pompiers étaient très tendus et un peu paniqués. Les stands de vente de t-shirts de Jul et de boissons fermaient les uns après les autres. Comme si un cyclone allait les frapper !"

Aux abords de l'AccorHotels Arena, la sécurité a pu mettre fin aux rixes mais il n'y a pas eu d'interpellations. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont publié des vidéos de ces scènes, provoquant ainsi l'indignation de la Toile. "La sécurité a clairement été dépassée, comment peut-on en arriver là ?" s'indigne un spectateur, hanté par le souvenir des attentats du 13 novembre 2015...