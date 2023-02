Jul dans la panade : tournage illégal, figurants placés en garde à vue... il va faire face à la justice !

Le J va devoir en découdre avec la justice ! Il y a quelques jours, Jul - Julien Mari de son vrai nom - a tourné le clip de sa nouvelle chanson C'est pas la mairie, qu'il interprète avec l'artiste KRVA. Les images de cette vidéo ont été capturées dans la ville de Toul, en Meurthe-et-Moselle, mais l'histoire semble ne pas être totalement légale. Comme l'a expliqué Alde Harmand, le maire PS de la municipalité, aucune autorisation n'a été délivrée au duo artistique avant que celui ne sorte les caméras et les gros engins. Récemment victime de problèmes de santé, le marseillais s'apprête donc à affronter un autre type de soucis.

Le tournage du clip du titre C'est pas la mairie n'a pas été exactement de tout repos pour les habitants de la ville de Toul. Dérapages, rodéos urbains, nuages de fumées, roues arrière... la mairie de la ville a été alertée par les premières images qui ont été diffusées sur Internet, découvrant ainsi le pot aux roses. Selon les informations de RMC, quatre figurants de Jul et KRVA auraient été convoqués par la police à la suite de ce tournage, puis ils auraient été placés en garde-à-vue le jeudi 16 février 2023.

C'est de l'inconscience pure et simple

"Tout d'abord, ce genre de regroupement sans autorisation est totalement interdit, plus particulièrement avec des voitures situées en plein milieu de la foule, et faisant un rodéo, a rappelé le maire Toul, Alde Harmand, à la radio. C'est de l'inconscience pure et simple... et ce tournage était dangereux pour les personnes présentes..." C'est en raison de cette absence totale de sécurité, mais aussi de ce manque d'autorisations, que certains figurants ont dû faire face aux forces de l'ordre. S'ils ont été relâchés depuis, et que l'un d'entre eux a été mis hors de cause, l'artiste KRVA a été auditionné par la police et Jul devrait être convoqué, ces prochains jours, pour rendre des comptes devant la justice. Le titre C'est pas la mairie aurait normalement dû être révélé en intégralité ces prochaines semaines sur les ondes françaises. Ces déboires pourraient bien en retarder la diffusion...