"Ça fait à peu près un mois et demi..." Jul, malade, fait des révélations sur sa santé

Plus gros vendeur de disque de l'histoire du rap français avec plus de quatre millions d'albums vendus en six ans de carrière et à l'âge de 30 ans seulement, Jul a sur ses épaules une pression importante. Ses concerts sont pris d'assaut, à tel point que des mesures particulières sont prises pour éviter l'explosion de ventes de faux billets. Fondateur de son propre label indépendant, D'or et de platine, il promet de faire de nouveaux éclats avec son nouveau disque, mais il a voulu rétablir certaines choses auparavant, lui qui se veut toujours au plus près de son public. Alors qu'il est dans la promotion de son dernier opus, Jul préfère communiquer directement avec ses fans plutôt que de réaliser des interviews avec les médias.

C'est ainsi que sur le réseau social à l'oiseau bleu ce mardi, Jul a écrit : "Bon je voulais dire, ça fait à peu près un mois et demi que j'avais un problème de santé. Ça s'est arrangé grâce à Dieu ! Juste pour vous dire que c'était pour ça que j'étais pas trop là !! Là je suis de retour en pleine forme et je me mets à fond dès maintenant."