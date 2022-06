Jul au Vélodrome : cet élément qui pourrait perturber l'organisation du concert

"Méfiance, vous risquez d'acheter la copie d'un billet original : vous ne pourrez pas accéder au concert" prévient la préfecture via son compte Twitter. "La revente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende" précise t-elle dans la foulée, de quoi refroidir certains. Les autorités appellent également les spectateurs à anticiper leur arrivée au stade, leur demandant d'arriver idéalement vers 18h. Elles les invitent aussi à "respecter impérativement les indications d'accès figurant sur les billets".

Une fois, pas deux !

Le dispositif de sécurité devrait être d'autant plus conséquent depuis les débordements survenus aux abords du Stade de France samedi 28 mai, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions de football remportée par le Real Madrid de Karim Benzema face à Liverpool. Pour rappel, plusieurs individus se sont infiltrés dans l'enceinte de Saint-Denis sans être munis d'un billet valide, prenant alors la place de centaines de personnes contraintes à rester dehors alors qu'elles avaient payé leur accès au stade. Une organisation catastrophique, qui n'a pas manqué de faire réagir la presse. Le présentateur de l'émission Touche pas à mon poste Cyril Hanouna était notamment au coeur du fiasco.

Hors de question que cela se reproduise donc, pour le show de Jul, qui n'a pas toujours vécu de bonnes expériences lors de ses concerts. Mais cet évènement sera certainement le plus grand de sa carrière puisqu'environ 60 0000 personnes seront attendues dans l'enceinte pour vibrer sur ses chansons. Un évènement qui tombe à pic pour l'artiste de 32 ans puisqu'il vient de dévoiler ce vendredi son tout dernier album intitulé "L'Extraterrestre". À l'occasion de cette sortie, il a déclaré récemment que les 20 titres qui composent ce nouveau projet seront tous accompagnés d'un clip, diffusés sur Youtube entre 18h et 22h le jour même. De quoi rendre hystérique tous ses fans !