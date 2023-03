Christophe Maé : Le visage de son fils Marcel dévoilé, un adorable blond qui "ressemble plus à sa mère"

Christophe Maé revient, enfin ! Le 17 mars prochain, l'artiste dévoilera son sixième album studio qu'il a choisi d'appeler C'est drôle la vie. Un opus aussi attendu qu'intimiste. "Ce que j'aime dans ce titre, c'est que c'est aussi celui d'une chanson de l'album dans laquelle il y a à la fois une touche d'humour et des thèmes plus sérieux. Elle est sucrée et amère en même temps... comme la vie ! Et puis, c'est certainement l'album le plus autobiographique que j'aie pu écrire donc ça avait du sens", précise-t-il dans une interview pour Télé Loisirs ce lundi 13 mars.

Autobiographique, c'est le mot. Le mari de Nadège, qui d'ordinaire entretient le mystère quant à sa vie de famille et ses enfants Jules, 15 ans et Marcel, a brisé la glace et pas qu'un peu. Sur la pochette de son album figure en effet une photo de son plus jeune garçon, aujourd'hui âgé de 9 ans, presqu'assis en tailleur, le regard vers l'horizon. Un petit blond trop mignon pour sa première apparition publique : "C'est une photo de mon fiston Marcel, que j'ai prise il y a quelques années, rajoute-t-il. Elle s'est imposée à moi parce que je parle beaucoup de transmission dans ce disque et que, sur cette photo, c'est mon portrait craché." S'il ressemble comme deux gouttes d'eau à son célèbre papa, Marcel ne tient pas que de lui : "En réalité, il ressemble encore plus à ma mère qu'à moi."