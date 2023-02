"Elle me saoule, mais..." : Christophe Maé se livre comme jamais sur son épouse, et les "galères"

Le retour dans les bacs, c'est pour bientôt ! Le 17 mars 2023, Christophe Maé dévoile son sixième album intitulé C'est drôle la vie, quatre ans après avoir ravi les foules avec La vie d'artiste. Parmi les titres inédits que l'artiste s'apprête à révéler au public, l'un semble être tout droit adressé à son épouse Nadège Maé-Sarron, pour parler d'amour mais pas seulement... puisqu'il s'agit de Ma femme me saoule.

C'est avec beaucoup d'humour que Christophe Maé a travaillé sur cette déclaration. Depuis bientôt 20 ans, le chanteur partage sa vie avec Nadège Maé-Sarron, qu'il avait rencontrée en 2004 dans un restaurant situé en Corse. À l'époque, elle était serveuse et lui n'avait pas encore rencontré le succès de la comédie musicale Le Roi Soleil - dans laquelle il a interprété Philippe de France. Ensemble, ils ont connu les petits soucis, mais les grands bonheurs, surtout. Ils ont eu deux enfants, Jules en mars 2008 et Marcel en août 2013, puis se sont mariés le 29 juin 2017.

Elle a connu toutes les galères avec moi

Interrogé par Télé Loisirs, Christophe Maé a ainsi confirmé que son titre Ma femme me saoule n'était évidemment pas une attaque ciblant sa chère et tendre. "C'est une très jolie déclaration d'amour et je crois qu'elle a compris l'intention de cette chanson, explique-t-il. Ça a été immédiat ! Ça fait vingt ans, on se connaît par coeur". S'ils forment un couple plutôt discret dans la vie de tous les jours, l'artiste n'a jamais hésité à mettre sa muse en avant, musicalement parlant. Il lui avait dédié le morceau Ballerine en 2016 et l'avait fait tourner, en 2019, dans son clip Les Gens.

"Elle a tout vécu avec moi, ajoute Christophe Maé. Elle a connu les soirées au piano-bar. J'avais une 4L pourrie et elle m'aidait à porter mes enceintes. Quand je lui ai dit que j'avais trouvé un appartement à Paris et que je lui ai demandé de venir avec moi, c'était une chambre de bonne de 11 mètres carrés. Elle a connu toutes les galères avec moi. C'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle a révélé chez moi une force que j'ignorais. Elle m'a poussé, elle a toujours été là. Donc lui faire une déclaration comme ça vingt ans après, c'était une évidence. Elle me saoule, mais je la saoule autant, voire plus. C'est ça, la relation de couple !"