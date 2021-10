Christophe Maé marié à Nadège : leur rencontre survenue au pire moment pour le chanteur

Sa belle demoiselle, il a fini par la trouver après des années d'errance. Et pourtant, quand il a croisé la route de Nadège pour la première fois, Christophe Maé n'était pas dans la meilleure des situations. Ni artistiquement... ni même financièrement ! Bien avant de rencontrer le succès fou qu'on lui connait, l'artiste écumait effectivement les piano-bars en quête de salaire et devait même, parfois, réclamer la générosité des passants. "Elle m'a connu quand je faisais la manche, expliquait-il fin 2019 au magazine Nous Deux. Nous avons grandi ensemble. Je ne pourrais pas me passer d'elle, elle a une place tellement importante."

Tout est bien qui fini bien pour les amoureux qui s'aiment depuis l'année 2004, se sont mariés en juin 2017 et ont eu deux enfants, Jules, 13 ans et Marcel, 8 ans. Ils fêtent d'ailleurs, tous ensemble, l'anniversaire de Christophe Maé, le 16 octobre 2021, puisque le chanteur atteint l'âge de 46 ans. Il est vrai que les tourtereaux ne sont pas apparus publiquement, ensemble, depuis quelques temps. Depuis la 21e édition des NRJ Music Awards, fin 2019, qui a été suivie de près par la pandémie de Covid-19. Peu avant, toutefois, Nadège avait participé au clip de son époux, qui accompagnait le titre Les Gens.

Outre ses rôles de femme, d'épouse et de mère, Nadège Sarron est danseuse. Et autant dire qu'auprès de Christophe Maé, elle jongle toute la journée entre ses différentes tâches. "C'est elle qui endure tout, confesse l'interprète de Tombé sous le charme. Quand je ne suis pas content, elle doit me supporter, quand je suis en tournée, elle doit gérer... Après une journée de création en studio, elle donne son avis. Je n'ai pas de manager, pas d'agent, alors elle est là. Tout en continuant à donner ses cours." Et dire qu'il s'est demandé, pendant longtemps, où était le bonheur...

Christophe Maé fête ses 46 ans le 16 octobre 2021. Joyeux anniversaire !