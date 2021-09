Christophe Maé et sa femme Nadège cultivent leur amour... rares confidences d'un couple qui dure !

Le ralentissement de la crise sanitaire permet enfin aux artistes de pouvoir reprendre la route. Christophe Maé est heureux de poursuivre sa tournée.

A cette occasion, lors d'un passage par le Zénith de Rouen le week-end dernier, le chanteur de 45 ans a accordé une interview à Paris-Normandie. Questionné sur sa vie d'artiste, l'interprète de Y a du soleil a laissé échapper quelques mots sur sa vie de famille et sa vie de couple. Et c'est rare ! "On est tous artistes. Le boulanger qui se lève à 4 heures du matin, moi, vous... C'est faire son métier, a-t-il déclaré. Moi qui suis autodidacte, c'est écrire, faire ce que je sais faire ; mais aussi éduquer mes enfants, aimer ma femme. Dix-sept ans ensemble, ça se cultive. On entend d'ailleurs ma famille chanter sur cet album, leur présence reflète leur importance dans ma vie. C'est ça, être artiste : concilier tout ça." Et le secret de cette longévité de couple serait-il la discrétion ?

Christophe Maé et sa femme Nadège ne s'exposent qu'en de très rares occasions, principalement lors de cérémonies musicales, comme celle des NRJ Music Awards. L'occasion de redécouvrir à chaque fois que leur amour est intact.

En juillet dernier, le chanteur - que l'on a récemment vu sur la scène de l'AccorHotels Arena (Paris) pour le grand concert en hommage à Johhny Hallyday - avait également évoqué son couple auprès du Parisien. "Ma femme, ça fait dix-sept ans que l'on est ensemble, on s'est construit comme cela. C'était la plus heureuse [quand il a commencé sa tournée]. J'ai senti dans son regard qu'elle était contente", avait-confié, ajoutant qu'il aimait partir en tournée et prendre de la distance avec ses proches pour ensuite mieux les retrouver.

Christophe Maé et Nadège Sarron se sont mariés en 2017, après treize ans d'amour. Ensemble, ils ont deux enfants, des garçons, Jules, né en 2008, et Marcel né en 2013.