Christopher Plummer est mort : la femme de l'immense acteur était à ses côtés

Christopher Plummer est décédé le 5 février 2021 à 91 ans. L'acteur canadien est mort dans sa propriété du Connecticut entouré de sa femme Elaine et de son meilleur ami comme le révèle Deadline. Incontournable dans les films La mélodie du bonheur (1965), L'armée des 12 singes (1995), Star Trek (1991) ou encore Remember (2015), Christopher était devenu le plus vieil acteur à recevoir un Oscar en 2012 pour son rôle dans le film Beginners. Il était alors âgé de 82 ans. En 2017, il avait interprété le rôle de J. Paul Getty à 88 ans dans le film Tout l'argent du monde et avait également reçu une nomination aux Oscars pour son interprétation.

Chagriné par la perte de son ami, Lou Pitt, a publié une touchante déclaration suite à la mort de Christopher. "Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l'ancienne, un humour autodérivant et la musique des mots. C'était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos coeurs et sa vie légendaire durera pour toutes les générations à venir. Il sera pour toujours avec nous." a-t-il écrit.

Acteur légendaire, il avait également été remarquable dans les films À couteaux tirés (2019), Un homme d'exception (2001), Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes (2011) et Malcom X (1992). Au cours de sa carrière, il a également remporté de nombreux prix dont un Golden Globe et un SAG Award, faisant de lui l'une des rares stars à recevoir la Triple Crown of Acting.

Marié depuis 1970 à Elaine Taylor, les deux acteurs s'étaient rencontrés en 1969 sur le tournage du film Mesdames, Planquez vos filles ! en Irlande. De 14 ans sa cadette, Elaine était tombée sous le charme de Christopher, très connu à l'époque pour son rôle de capitaine von Trapp dans La Mélodie du bonheur. Les mariés vivaient depuis une vie paisible dans une propriété située à Weston dans le Connecticut. Père d'Amanda (63 ans, née de son union avec Tammy Grimes), Christopher n'avait pas eu d'enfants avec Elaine Taylor. Auparavant, Christopher avait été marié à Patricia Lewis (de 1962 à 1967) et à Tammy Grimes (de 1956 à 1960).