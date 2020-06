Chyler Leigh (Grey's Anatomy): Révélation sur sa sexualité, son mari la soutient

Parfois, la fiction rejoint la réalité. C'est ce qu'il est arrivé à Chyler Leigh, inoubliable Lexie de la série Grey's Anatomy, en plein tournage de Supergirl. Alors que son personnage, Alex, faisait son coming out dans la deuxième saison du show américain (dans l'épisode 6, elle explique à sa soeur qu'elle est en train de tomber amoureuse de Maggie), la comédienne de 38 ans a ressenti quelque chose de très spécial. "Quand on m'a dit ce qu'elle allait traverser, un torrent d'émotions m'a emportée. Je ressentais une responsabilité énorme à devoir le jouer de manière authentique, se souvient-elle auprès du blog Create Change. Ce que je ne réalisais pas, c'est à quel point cette scène, dans laquelle elle délivre sa vérité, allait s'envoler des pages du script pour devenir mon histoire."

De l'eau a coulé sous les ponts depuis ce moment. À l'heure actuelle, les aventures de Supergirl ont été dévoilées dans cinq saisons et cent six épisodes. Reste que Chyler Leigh est toujours félicitée pour la scène du coming out d'Alex, par les réalisateurs du show, la presse, les autres acteurs et les fans de la série. "J'avais l'impression que mon coeur allait sortir de ma poitrine à chaque fois qu'on faisait une prise, à chaque fois que j'avais l'opportunité d'être honnête, poursuit-elle. Ce n'était pas mes propres mots, mais le coeur y était. Il y avait une certaine vérité à propos de ce que mon personnage disait de moi."

Chyler Leigh est mariée à Nathan West depuis l'année 2012. Elle l'a rencontrée quand elle avait 16 ans et lui 20. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Noah Wilde West (16 ans), Taelyn Leigh West (13 ans) et Anniston Kae West (11 ans). L'actrice n'a pas très exactement précisé la sexualité qu'elle était parvenue à identifier avec le temps, mais son époux semble être un soutien sans faille. "Ça a été une longue route solitaire pour lui et moi, précise-t-elle. Mais je peux dire honnêtement qu'après toutes ces années, nous continuons à découvrir la profondeur de nos âmes, l'un l'autre. Nous avons appris à être fiers de qui nous sommes, peu importe ce que ça coûte." Sur les réseaux sociaux, Chyler Leigh a tenu à souligner tout l'amour qu'elle avait reçu de la part de ses fans depuis ces quelques révélations, clamant qu'elle espérait elle aussi pouvoir "faire évoluer les choses pour le bien et l'égalité de tous". C'est aussi ça, être une Supergirl...