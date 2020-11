Cindy Lopes, le papa de ses enfants "violent" : terribles révélations sur leur rupture

Le public n'a pas l'habitude de voir le côté fragile et sensible de Cindy Lopes. Mais lors de son passage dans L'instant de Luxe sur Non Stop People le 4 novembre 2020, la finaliste de Secret Story 3 (2009) a dévoilé ces facettes de sa personnalité en acceptant de se livrer sur sa vie personnelle.

Il y a trois ans, Cindy Lopes a donné naissance à son premier enfant. Une petite fille prénommée Stella. Et en février 2019, c'est un petit garçon prénommé Raphaël que son compagnon de l'époque et elle ont accueilli. Malheureusement, les deux enfants ne connaitront à priori pas leur papa. De tristes révélations que l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a faites, pour la première fois, à Jordan de Luxe. "C'était un jeune homme qui s'appelle Maxime. On a eu deux enfants et on s'est séparés. Je pense qu'il avait un peu besoin de gloire. Quand on s'est séparés, il s'est offert le luxe de ne pas reconnaître le deuxième. Je pense que les hommes ont un petit problème aujourd'hui. Ils disent qu'on les émascule, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous", a-t-elle déploré.

C'est Cindy Lopes qui était à l'origine de la rupture, voyant le comportement de son ex-compagnon devenir de plus en plus inquiétant. "J'ai demandé qu'il dégage de chez moi parce qu'il était un peu agressif. Il était violent, pas à me mettre des coups de poing dans la gueule, mais violent à être assez brutal. Et moi je veux protéger mes enfants", a-t-elle reconnu. Même si elle est certaine d'avoir pris la bonne décision, la belle blonde ne cache pas que ce n'est pas toujours simple d'être une maman célibataire. Elle a admis auprès du présentateur qu'elle avait eu des problèmes de santé lié à un surmenage. "Je suis très heureuse d'avoir eu mes deux enfants, mais je regrette que quand ils me demandent où est leur père, je ne puisse pas leur répondre. Je vois une psy pour mes enfants, pour pouvoir les accompagner, savoir quoi leur répondre. Ce n'est pas possible de dire à ses enfants : 'Ton papa ne veut pas te voir ni te parler.' Le papa est comme ça, des grands-parents aussi. (...) Ca me fait de la peine pour eux", a-t-elle poursuivi, quelque peu émue.

Malgré cette situation pas toujours simple à gérer, Cindy Lopes fait tout pour que ses enfants soient heureux car elle l'a rappelé, ils sont sa priorité. Pour l'heure, elle n'a donc pas prévu de se remettre en couple.