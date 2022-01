Cindy Poumeyrol maman pour la 2e fois : le prénom de sa fille choisi au dernier moment

C'est une nouvelle vie que peuvent entamer Cindy Poumeyrol et son mari Thomas Chenut. Le couple a accueilli le 20 janvier dernier son deuxième enfant à la suite d'un accouchement express. C'est encore une petite fille qui a pointé le bout de son nez, deux ans seulement après la naissance de leur aînée Alba. La finaliste de Koh-Lanta (2019) ne se sera ensuite pas éternisée à l'hôpital puisque dès samedi 22 janvier, elle était de retour chez elle avec son bébé.

Une fois remise de ses émotions, Cindy Poumeyrol a fait les présentations officielles entre sa fille et sa communauté Instagram en partageant une série de photos du nouveau-né mais surtout en dévoilant les prénoms dont il a hérité. "Je vous présente Victoire, Gisèle, Madeleine Chenut", a écrit la jolie blonde à l'accent chantant. Et d'expliquer ce choix : "Ce n'était vraiment pas simple de lui trouver un prénom mais on a fini par y arriver. Pendant 8 mois on avait décidé d'appeler notre fille Gisèle. Envie de dépoussiérer ce vieux prénom qu'on aime beaucoup et qui n'est pas à la mode. Et puis on pense à Gisèle Halimi, Gisèle Bundchen, ou encore Gigi dans Les Bronzés... D'ailleurs ne soyez pas surpris car j'avais fait personnaliser plusieurs tenues à Gisèle et Gigi. Mais finalement on a décidé de rester plus classique avec Victoire". Ce dernier prénom s'est imposé à Cindy et Thomas comme une évidence après l'accouchement qu'elle "leur a fait vivre" précise la maman comblée.

"Et enfin Madeleine, une symbolique entre Thomas et moi. Et oui Thomas me surnommait sa Madeleine de Proust car on s'est rencontrés enfant et retrouvés à 30 ans. Puis je suis dacquoise, et c'est à Dax qu'on fait les meilleures Madeleines du monde. Voilà le mystère est tombé sur son (ses) prénom(s)", a-t-elle conclu.