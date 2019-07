Claire (L'amour est dans le pré) complice avec sa soeur, son sosie !

Claire était de sortie samedi 20 juillet 2019. La candidate de L'amour est dans le pré 2015 s'est offert une soirée bodega avec des amis, à Monlaur-Bernet, dans le Gers. Sa petite soeur était également de la partie comme elle l' a dévoilé en photo, sur Instagram.

L'éleveuse d'oies et productrice de foie gras a posé au côté de sa frangine et on imagine que les personnes qui ont regardé l'image après une soirée arrosée ont cru voir double. Claire et sa soeur Bénédicte se ressemblent en effet comme deux gouttes d'eau. Même visage, même coupe... Difficile pour les non-initiés de les distinguer. "Soirée bodega à #monlaurbernet ma petite soeur #famille #soeur #soiree #amis", a écrit Claire en légende de sa publication.