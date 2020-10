Claire (L'amour est dans le pré) mère endeuillée : elle charge Cyril Hanouna et appelle au respect

Le 6 octobre 2020, Cyril Hanouna et l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) revenaient sur le drame qu'ont vécu Chrissy Teigen et John Legend au début du mois. Et certains propos n'ont pas plu à Claire, candidate de L'amour est dans le pré 2015 . Mardi 13 octobre, elle a donc tenu à crier sa colère en vidéo, sur Instagram.

Le 1er octobre dernier, le mannequin de 34 ans annonçait, photos déchirantes de son accouchement prématuré à l'appui, qu'elle venait de perdre son troisième enfant. Selon certains membres de l'équipe de TPMP, ce drame était trop privé pour le partager sur les réseaux sociaux. "Maintenant, ça devient n'importe quoi", a déclaré Cyril Hanouna après avoir rappelé les faits. "Pour moi, c'est de la scénarisation de l'intime. Il n'y a aucune pudeur, il n'y a aucune limite", s'est indigné Gilles Verdez. Valérie Benaïm a dit qu'en faisant cela, ils brisaient "l'ultime tabou, l'enfant dans la tragédie". "C'est vraiment le point de non-retour", a-t-elle ajouté.

Si depuis, l'équipe de Touche pas à mon poste est passée à autre chose, Claire a eu du mal à digérer cette séquence. Et elle n'a pas caché sa colère. "Ce que je pense, et je pense que l'on est beaucoup à penser pareil, c'est que chaque personne vit son deuil à sa manière. Si on a envie de s'afficher, de ne pas s'afficher, d'en parler ou pas, c'est l'une des épreuves de la vie la plus difficile. Donc je demande à monsieur Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de prendre du recul là-dessus et surtout d'avoir du respect pour les familles endeuillées. On peut faire du buzz sur plein de choses, mais pas là-dessus", a-t-elle confié. En légende de sa publication, elle a ajouté : "Merci de respecter les parents endeuillés M. @cyrilhanouna !!! Chaque personne est libre de vivre son deuil..."

Afin de justifier sa prise de parole, Claire a expliqué en story qu'elle avait besoin de s'exprimer, même si elle n'aimait pas en parler, "même à [sa] famille", car elle pensait que cela allait lui faire du bien de donner son point de vue.

La belle blonde a pu compter sur le soutien de Karine Le Marchand. La présentatrice a partagé sa vidéo en story, en précisant en légende qu'elle était de tout coeur avec elle.