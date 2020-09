Clara Burel fait sensation à Roland-Garros : la Bretonne de 19 ans revient de loin

Au cours de cette interview, Clara Burel est revenue sur l'épreuve qu'elle a traversée l'an passé, une opération au poignet qui l'avait contrainte à mettre sa jeune carrière sur pause. "L'année dernière, je regardais Roland-Garros juste après une opération au poignet (gauche), et à la fin, j'y ai repensé donc, oui, après la victoire, il y avait beaucoup d'émotion", a-t-elle confié.

Cette opération, la Bretonne l'avait partagée sur Instagram à l'époque. "Malheureusement, après plusieurs années de problèmes à mon poignet gauche, j'ai dû être opérée. Ce n'était pas une décision facile mais je suis heureuse que ce se soit bien passé. Je vais commencer ma rééducation bientôt et je reviendrai plus forte que jamais. Merci à tous les docteurs qui m'ont aidée et toutes les personnes qui m'ont accompagnée ces dernières semaines", avait-elle témoigné à l'époque, en légende d'une photo de son poignet tout juste opéré.

Forte, Clara Burel l'a été cette nuit à Roland-Garros...