Clara Morgane : Bondage tout en sensualité pour son calendrier

Comme chaque année, Clara Morgane nous émerveille avec un calendrier. Chaque mois, ils sont des milliers à découvrir de sublimes photos érotiques et élégantes de l'artiste. Pour l'année 2020, l'ancienne candidate de Danse avec les stars nous transporte au Japon. L'occasion de découvrir plus précisément l'art du bondage, qui sublime le corps parfait de notre française.

Sur Instagram, Clara Morgane a dévoilé quelques photos backstage du shooting. On la découvre dans un quasi nu artistique, au centre d'une toile d'araignée faite de cordes blanches. "Voici pour vous quelques images making-of inédites de la couverture de mon calendrier", a-t-elle écrit sur le réseau social. Dans d'autres séries photos, on la découvre avec une perruque blonde, le corps entouré de corde rouge.

En octobre dernier, Clara Morgane avait dévoilé la sublime couverture de son calendrier. "Cette année, j'ai voulu mettre à l'honneur la culture japonaise empreinte de sensibilité, d'exotisme et de raffinement. Pour cela je me suis rendue à Tokyo et me suis entourée de célèbres artistes japonais afin de vous offrir vingt-quatre photographies inédites. J'espère vous faire ainsi voyager", avait-elle écrit sur Instagram. De superbes images qui ont sans aucun doute ravi ses abonnés.