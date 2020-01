Clara Morgane en porte-jarretelles : elle défie la censure des réseaux sociaux

La nudité ne plaît pas à tout le monde. Et comme vous le savez, chaque réseau social a ses règles. Étonnamment, par exemple, les tétons masculins sont tolérés par la plateforme alors que ceux des femmes sont automatiquement bannis. Mais Clara Morgane a trouvé une solution. Et pour présenter ce fameux remède miracle à la censure digitale, elle a dévoilé une photographie exclusive, particulièrement sensuelle, sur Instagram. Sur le cliché, la jolie Marseillaise de 38 ans porte un élégant manteau sous lequel elle camoufle des dessous, sombres, mais polissons.

Il n'est pas possible d'exprimer toute sa créativité

Vous brûlez d'envie de savoir ce qu'elle mijote, et nous vous comprenons. Clara Morgane a tout simplement trouvé un nouvel endroit pour étaler sa beauté sur internet : elle a ouvert un compte sur le site MeetYourModel. "J'ai découvert ce réseau social qui complète Instagram où il n'est pas possible d'exprimer toute sa créativité, écrit-elle à cette nouvelle communauté, espérant la développer au maximum. Ici, je peux poster librement des shootings exclusifs. Vous pouvez aussi me demander des messages vidéo personnalisés." 2020 est décidément l'année du renouveau pour la jeune maman qui vient tout juste de changer de coiffure.