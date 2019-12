Clara Morgane, sensuelle sous son sapin de Noël en body et talons hauts

Ha, le 1er décembre ! Il y a ceux qui peaufinent leurs playlists festives, d'autres qui ouvrent enfin la première case de leur calendrier de l'Avent pour s'empiffrer de chocolat... et puis il y a Clara Morgane. Pour inaugurer l'arrivée très prochaine de Noël et du Nouvel An, la divine danseuse a pris la pose en talons hauts et body sombre, devant un sapin décoré en rouge et argent. "Pour fêter ça, j'ai sorti la gambette" écrit-elle sur Instagram en légende de la photographie. Le divin enfant n'a qu'à bien se tenir.

Rien d'étonnant à ce que Clara Morgane dévoile ses courbes splendides puisque depuis de nombreuses années, la jeune maman propos un calendrier – pas de l'Avent ! – où elle épanche son charme sur papier glacé. Elle est également reine d'un spectacle de cabaret au César Palace de Paris. Autant dire que tant de professionnalisme a attiré les commentaires admiratifs de quelques copines, à l'image de son ancienne collègue de Danse avec les stars, Shy'm, ou encore de la chroniqueuse Agathe Auproux qui a commenté le cliché d'un taquin "babababa".