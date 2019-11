Clara Morgane et Danse avec les stars : Ce qu'elle ne digère toujours pas...

Invitée sur le plateau de l'émission Je t'aime etc de France 2,Clara Morgane est revenue sur sa participation à l'émission Danse avec les stars. Éliminée le 26 octobre 2019 malgré de très bonnes notes du jury, l'artiste n'avait pas vraiment compris son départ. Et avait posté sur Instagram de très nombreuses réactions de fans abondant en son sens, mécontents. Le 22 novembre 2019, l'ancienne actrice de films X a livré de nouvelles révélations sur son expérience dans l'émission de TF1.

Au-delà des répétitions, des entraînements et des prime time, quelque chose a particulièrement fatigué la maman de 38 ans : les commentaires parfois désobligeants des téléspectateurs. Elle raconte : "Certains médisants, ça a été effectivement sur Twitter la grande conversation de quand je suis passée dans Danse avec les stars à une heure de grande écoute, c'est : "On dit quoi à nos enfants quand ils nous demandent d'où elle vient ?" Une vision étriquée qui a blessé la candidate, laquelle regrette que son image soit inexpugnablement associée à la pornographie. Elle poursuit et commente, avec beaucoup d'à propos : "En réalité, il y a plein de réponses possibles et c'est plutôt une question d'adulte, ça."

Un peu plus tard dans l'émission, Clara Morgane (Emmanuelle Munos, de son vrai nom) révèle déjà réfléchir à la manière dont elle expliquerait son passé dans le cinéma pour adultes à sa fille. "Quand je me pose et que j'y pense, je me dis que tout passe par le dialogue." Une discussion qui n'a pas encore lieu d'être puisque sa fille est encore très jeune (elle est née en décembre 2015). Dans tous les cas, l'ancienne candidate de DALS assume son passé mais se focalise bien plus sur le présent et a pu prouver sur le plateau de TF1 qu'elle avait bien d'autres talents !