Clara Morgane : Tendres confidences sur sa fille, sa "plus grande pudeur"

Mannequin, comédienne, femme d'affaires, chanteuse et depuis peu danseuse, Clara Morgane multiplie les talents. Au casting de Danse avec les stars (TF1) cette année, la bombe s'est malheureusement fait éliminer à l'issue du sixième prime, alors même qu'elle figurait parmi les favorites de cette saison 10. Mais Clara Morgane, ça n'est pas que du business. En effet, début décembre 2015, le mannequin a mis au monde son premier enfant, une petite fille dont on ne connaît pas le prénom.

Invitée dans l'émission De quoi j'me même (C8), le samedi 16 novembre 2019, la belle est revenue sur ce pan de sa vie privée qu'elle garde farouchement secret. Et c'est après avoir visionné la vidéo d'une de ses prestations réalisées dans le programme phare de TF1 que la jeune maman a déclaré avoir dansé pour sa fille et s'être "mise à nue", ce jour-là. Une remarque qui n'a pas manqué de faire réagir le présentateur Éric Naulleau, qui n'a pas pu s'empêcher de faire une allusion au passé sulfureux de la comédienne. L'occasion pour le mannequin de 38 ans de recadrer tout de suite ce débordement de la plus douce des manières.

"J'ai eu une vie pour l'instant extraordinaire, et la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est ma fille. Et je veux la protéger de tout, de toutes les décisions que j'ai prises moi-même, mais qui m'ont parfois atteinte, m'ont parfois touchée, m'ont parfois blessée", commence-t-elle. Avec beaucoup d'émotions, Clara Morgane en profite pour faire une tendre déclaration à sa petite fille âgée aujourd'hui de 3 ans : "Elle, c'est ma princesse, c'est mon bonheur, c'est mon secret... Si vous voulez, quand j'en parle, je ne dis jamais son nom, je ne montre jamais son visage. Je ne veux en aucun cas que mes décisions pèsent sur sa vie, que ce soit à l'école, que ce soit les mamans... vous savez les parents d'élèves... donc c'est ma plus grande pudeur, effectivement, c'est ma fille, ce n'est pas mon corps...", conclut-elle sous un tonnerre d'applaudissements.

Voilà qui a mis tout le monde d'accord, sans laisser de place au débat. L'animateur Éric Naulleau, n'a pu que s'incliner : "Très jolie réponse !" a-t-il approuvé, presque sans voix.

Le soir de son élimination, Clara Morgane avait surpris les téléspectateurs en faisant venir sa fille sur le plateau de Danse avec les stars. Un moment de tendresse inattendu qui ne l'a pourtant pas empêchée, une fois de plus, de cacher le visage de son enfant.