Shy'm, ses looks dans Danse avec les stars 2019 : décolleté XXL, coupes folles...

Depuis son tapis rouge osé aux NRJ Music Awards en 2012 où elle a pris la pose avec sa très audacieuse robe bustier signée Franck Sorbier, Shy'm est devenue une icône mode. La chanteuse et actrice n'a peur de rien et le prouve chaque semaine dans Danse avec les stars 2019. Celle qui officie en tant que jurée dans le programme de TF1 dévoile depuis le 21 septembre des looks toujours étonnants, parfois improbables mais toujours sensuels.

Shy'm en décolleté XXL pour la première

Pour le grand lancement de l'émission le 21 septembre 2019, Shy'm n'a pas fait les choses à moitié puisqu'elle a débarqué sur le parquet dans une combinaison à franges métallisée, scintillante et très décolletée signée Bono Van Peursem. Ce créateur qui dévoile ses collections lors des défilés haute couture à Paris a déjà habillé Monica Bellucci, comme en témoigne le site du styliste.

Shy'm en crop top à poils

Le 27 septembre, dans le prime de DALS 10 qui a vu l'élimination de Liane Foly, Shy'm était toujours d'humeur brillante puisqu'elle portait un autre look que l'on pourrait qualifier de disco. La gagnante de Danse avec les stars saison 2 a fait le show avec un pantalon à pattes d'éléphant rose pailleté et un crop top à poils roses également. Une tenue qu'elle associée à un beauty look tout aussi étonnant : cheveux blonds et lentilles de contact vertes.

Shy'm en total look rouge

Pour le prime du 5 octobre de DALS 2019, synonyme d'élimination pour Moundir, Shy'm a tout misé sur la couleur rouge. La chanteuse de 33 ans a donc troqué sa perruque blonde de la semaine précédente pour une autre qui lui faisait une coupe au carré. Le résultat était sexy. Cette fois, elle a laissé de côté les strass pour un tailleur en velours bordeaux. Un look aussi ravageur que les semaines précédentes puisque le décolleté de Shy'm laissait entrevoir son soutien-gorge noir.

Shy'm en mode Titanic

Pour la soirée de Danse avec les stars dédiée à Céline Dion (lors de la quelle Hugo Philip a été éliminé) diffusée le 12 octobre, Shy'm a puisé son inspiration dans le film Titanic. Un résultat loin d'être un naufrage. La bombe portait une robe bleu couleur océan (évidemment) qui laissait entrevoir une épaule. Une tenue sensuelle qu'elle a accessoirisée avec une copie du fameux collier baptisé Le Coeur de l'océan, que Kate Winslet porte dans le film de James Cameron.

Shy'm ose les peintures corporelles

Le 19 octobre, soirée de l'élimination de Yoann Riou dans Danse avec les stars 2019, Shy'm a encore étonné les téléspectateurs. Mais cette fois ce n'est pas sa tenue – son bustier noir était plutôt sobre – qui a fait sensation, mais sa coiffure et ses tatouages éphémères. L'interprète de Et alors ! a débarqué sur le plateau de télévision avec un carré noir strict façon Mireille Mathieu. Son corps a été embelli de plusieurs peintures, des fleurs blanches sortaient de son décolleté, un oiseau volait sur sa peau et des fleurs se sont invitées sur ses épaules.