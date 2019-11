Shy'm : Sorcière gothique ébouriffée, son look effroyable dans DALS

Comme chaque semaine, on attendait sa tenue avec impatience. Placée sous le signe d'Halloween, l'émission du 2 novembre 2019 de Danse avec les stars a réservé de nombreuses surprises, dont la tenue de Shy'm. Plumes noires en guise d'épaulettes, plastron argenté plein de strass et ongles rouges sang, la chanteuse incarnait la parfaite petite sorcière. Coiffée d'une perruque noire qui semblait ne jamais avoir été peignée, le look de Shy'm était parfaitement dans le thème. Côté make up, elle osait le total look black, les lèvres sublimées par un gloss noir et smoky fumé façon Lady Gaga.

Sur Twitter, les internautes étaient une nouvelle fois partagés sur ce nouveau look. Si certains remarquent l'audace de Shy'm, d'autres comparent sa nouvelle perruque... à la toison d'un caniche. Mais fidèle à elle-même, l'interprète de Et alors ! n'a que faire des haters et vit ses extravagances mode sans se préoccuper des ragots.

Pour ce prime, Azize Diabaté, Sami El Gueddari, Elsa Esnoult, Ladji Doucouré et Linda Hardy ont tenté de séduire le jury avec des danses plus effrayantes les unes que les autres. Le face-à-face final a opposé Linda Hardy et Christophe Licata à Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Finalement, c'est Linda Hardy qui a été éliminée avec 49% des votes. Avant de quitter le plateau, l'ancienne Miss France a déclaré :"J'ai vécu une aventure exceptionnelle, j'ai appris beaucoup sur moi. J'en ai appris suffisamment pour repartir le coeur léger."